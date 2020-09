OB har forud for sæsonpræmieren mod FC København præsenteret en ny spiller.

De har sikret sig Sveinn Aron Gudjohnsen på en lejeaftale frem til næste sommer. Han kommer til fra italienske Spezia og blev præsenteret på stadion kort før kampstart.

»Vi har mange gode, teknisk stærke og hurtige angribere. Derfor synes vi, at vi skulle supplere med en fysisk stærk forward, som vi nu har fået i Sveinn Aron Gudjohnsen. Han er fast mand på det islandske U21-landshold og scorede så sent som 4. september, da Island slog Sverige,« siger sportschef Michael Hemmingsen om transferen.

»Han er en spændende tilgang til truppen, som nu bliver yderligere styrket, og der er for alvor kamp om pladserne i front, hvilket er med til at holde alle skarpe. Vi har haft fin erfaring med islandske spillere i OB, og vi håber, at Sveinn Aron Gudjohnsen bliver endnu en god historie i Ådalen. Og så gør det da ikke noget, at han har gode aner i Eidur Gudjohnsen som far og en opdragelse i FC Barcelona,« tilføjer Hemmingsen.

Han er søn af den tidligere Chelsea og FC Barcelona-spiller Eidar Gudjohnsen og har været forbi Barcelonas akademi. Han har siden været i klubberne Gave, HK Kopavogs, Valur, Breidablik og siden 2018 Spezia.

»Jeg var ikke i tvivl, da jeg fik chancen om at komme til OB. Jeg har hørt meget godt om klubben og kan se, at det er et sted, hvor islændinge før har gjort det glimrende. Jeg er godt klar over, at der er en del angribere i klubben, og jeg skal kæmpe hårdt for at få spilletid,« siger Sveinn Gudjohnsen om sin nye klub.

»Men jeg er klar på opgaven og meget motiveret, og jeg glæder mig til at komme i gang. OB er en traditionsklub og bør høre til i top-seks i Superligaen, og jeg ser frem til at score mål og hjælpe holdet til at indfri vores ambitioner denne sæson,« tilføjer han.

Han får trøjenummer 17 i OB, men er ikke i truppen til dagens kamp mod FCK.