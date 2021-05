Det har været en utrolig skuffende sæson for Juventus og Cristiano Ronaldo.

Juventus er i en position, hvor de ikke en gang selv kan afgøre, om de kommer i Champions League. Og så betyder det også, at rygter om, at Cristiano Ronaldo er på vej væk, er begyndt at spire. For det er svært at se en omgang Champions League uden Cristiano Ronaldo.

Og det hjælper ikke på rygterne, at Cristiano Ronaldo tilsyneladende har fået flyttet sine superbiler i ly af nattens mørke.

En video er begyndt at florere, efter at mediet Per Sempre Calcio, der har offentliggjort klippet, nemlig hævder, at det er tale om Ronaldos bilsamling på mange millioner.

ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

For det var netop under hans flytning af sine biler i 2018, at man fik et lille hint om, at han var på vej væk fra Real Madrid og til en ny klub. Og nu er han så angiveligt blevet filmet, mens uidentificerede personer kører hans biler om bord på en lastbil.

Lastbilen er fra et portugisisk flyttefirma ved navn Rodo Cargo, som har hovedsæde i Lissabon, og derfor lyder rygterne på, at Ronaldo er på vej hjem til Portugal.

Ronaldos mor, Dolores Aveiro, sparkede også gang i rygterne om et retur til den portugisiske fodbold og Sporting Lissabon for nylig.

Det gjorde hun ifølge engelske Express i en video, hvor hun fejrede Sporting Lissabons første ligatitel siden 2002, hvor hun over for Sporting-fans indikerer, at hun vil overtale Ronaldo til at vende tilbage.

Soccer Football - Serie A - Juventus v Parma - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 21, 2021 Juventus' Cristiano Ronaldo with coach Andrea Pirlo after the match REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Soccer Football - Serie A - Juventus v Parma - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 21, 2021 Juventus' Cristiano Ronaldo with coach Andrea Pirlo after the match REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA

»Jeg skal nok snakke med ham om at skifte tilbage. Næste år vil han spille på Alvalade Stadion,« fortæller hun i videoen med henvisning til Sporting Lissabons hjemmebane.

Flere medier skriver, at et skifte i sidste ende afhænger af, om Juventus og Ronaldo kvalificerer sig til Champions League, og det er som sagt ude af Juventus' egne hænder.

Der er en enkelt runde tilbage i Serie A, hvor Juventus er ét point efter Napoli på fjerdepladsen, som giver adgang til næste sæsons Champions League.

Men til Juventus' snævre fordel er der hele fire hold med i kampen om de tre sidste pladser, mens mestrene fra Inter er ene om at have sikret sig adgangen.

Juventus skal vinde sin udekamp mod Bologna og håbe, at Atalanta og Joakim Mæhle tager point fra AC Milan, eller at Verona overraskende slår Napoli.

Vinder Milan og Napoli, går Juventus automatisk glip af Champions League næste sæson og skal spille Europa League.