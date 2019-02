Hobro-angriberen Pål Kirkevold håber at genfinde storformen og sikre sig et sommerskifte til en større klub.

Søndag middag blev det til en kedelig 0-0 kamp, da Hobro hjemme på en nedslidt bane tog imod Horsens.

Hobro kunne dog glæde sig over at have den tidligere Superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold tilbage i fuld vigør efter en skadesplaget efterårssæson.

Her startede han inde for kun fjerde gang i denne sæson, mens det blev til 90 minutter for blot anden gang.

Det glæder naturligvis nordmanden selv, da tiden med den slemme fodskade, han pådrog sig i august mod Vejle, har været enormt frustrerende.

En skade, han senere hen er blevet opereret for.

- Det kan næsten ikke beskrives, hvor frustrerende det har været. Jeg blev helt deprimeret især, når det tog længere tid, end jeg havde regnet med.

- Men jeg holdte hovedet oppe, så nu er jeg glad for at være tilbage, siger Kirkevold.

Sidste gang Kirkevold var i storform var i 2017/2018-sæsonen, hvor han med 22 mål for Hobro snuppede topscorertitlen i Superligaen.

Kirkevold håber at genfinde formen, så han allerede til sommer kan skifte til en større klub.

- Jeg har altid ambitioner, ellers skulle jeg lave noget andet. Jeg har ambitioner om at komme videre, og jeg håber, at gode præstationer kan sikre det allerede til sommer, siger Kirkevold.

Kirkevold fik en uheldig start på forårssæsonen, da han i overtiden reddede et forsøg fra holdkammeraten Emmanuel Sabbi, der ellers var strøget i nettet.

Men han er trods den utilsigtede redning bare tilfreds efter at have overstået sit skadeshelvede.

- Det er et spørgsmål om marginaler, og det er selvfølgelig virkelig træls. Men de ting sker, og det er bare befriende at være tilbage uden smerter i foden, siger Kirkevold.

Kirkevold har fået spilletid i otte kampe denne sæson, men endnu sin første scoring til gode

/ritzau/