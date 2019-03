FC Midtjylland levede ikke op til sine egne forventninger, da de lørdag spillede 0-0 på hjemmebane.

Det skete mod FC Nordsjælland, og konsekvensen for midtjyderne er, at FC København søndag kan lægge sig i front med tre points forspring.

»Lige nu tror jeg bare, vi skal ind at tænke over kampen. Men det er jo klart, selvfølgelig, det her kapløb, man kan ikke andet end at tænke på det, men det betyder ikke så for meget os,« siger Marc Dal Hende til TV 3 Sport efter kampen.

Alle point, der bliver mistet på hjemmebane er skuffende, mens han og holdkammeraterne gjorde, hvad de kunne.

»Det er små ting. Vi rammer ikke vores topniveau, det har vi stadig ikke gjort i den her sæson. Men jeg synes stadig, vi formår at kreere ret mange chancer. De har en stor (chance, red.) i første halvleg, så vidt jeg husker, men der mangler lige det sidste, og vi rammer stadig ikke vores topniveau, og det skal vi snart til at gøre.«

FC Midtjylland ligger lige nu á point med FC København.

Men københavnerne møder søndag Esbjerg og vinder de den, er FC København altså tre point foran.

Lørdagens kamp bød på flere stor chancer.

Men i begge angreb var angriberne uskarpe.

Til gengæld spillede målmændene store kampe, og det sikrede altså resultatet, der lød på 0-0.

Det var iøvrigt første gang, at Flemming Pedersen stod i spidsen for udeholdet, efter Kasper Hjulmand forlod klubben tidligere på ugen.

FC Nordsjælland ligger helt i bunden af mesterskabsslutspillet.