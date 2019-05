Milan slog Fiorentina 1-0 på udebane, og dermed har storklubben stadig mulighed for at sikre en CL-plads.

Den italienske storklub AC Milan kan stadig tillade sig at drømme om Champions League i næste sæson.

Lørdag aften var Milan på besøg hos Fiorentina, og her vandt gæsterne 1-0 på en hovedstødsscoring af Hakan Çalhanoglu i første halvleg.

Danske Christian Nørgaard blev skiftet ind for Fiorentina i det 84. minut.

Sejren betyder, at Milan spillede sig på femtepladsen i Serie A i den tætte strid om at slutte i top-4 og dermed få adgang til Champions League i næste sæson.

Milan har 62 point med to kampe tilbage i sæsonen, mens Inter lige foran har et point mere for en kamp færre.

Foran Inter ligger Atalanta på tredjepladsen med 65 point i den tætte strid, efter at Atalanta tidligere lørdag vandt 2-1 over Genoa.

Her havde Genoa Lukas Lerager med, indtil danskeren lod sig udskifte fem minutter inde i anden halvleg.

Lazio med Riza Durmisi på bænken i hele opgøret vandt ude 2-1 over Cagliari.

Lazio har på syvendepladsen 58 point og forsøger at hænge på i slaget om primært pladserne til Europa League.

/ritzau/