En sensationel oprykning til Superligaen er lørdag rykket et stort skridt tættere på at blive til virkelighed for Hvidovre.

Det semiprofessionelle fodboldhold fra vestegnen gennempryglede nemlig de direkte konkurrenter til oprykningen i form af Sønderjyske - og det med hele 3-0 på udebane.

Med sejren er Hvidovre nu syv point foran Sønderjyske med fem runder og 15 point tilbage at spille om - og det begynder altså i den grad at lugte af Superliga i Hvidovre.

Vejle topper lige nu rækken med 53 point efter 26 kampe, men Hvidovre er på 52 - Sønderjyske har 45. De to bedste hold rykker op i Superligaen.

Efter 20 minutter bragte angriberen Marcus Lindberg Hvidovre foran 1-0.

Føringen blev fordoblet efter en times spil, da Lirim Qamili gjorde det til 2-0.

Den indskiftede angriber Mathias Andreasen drev gæk med Sønderjyske-defensiven og cementerede sejren med målet til slutresultatet 3-0 efter 84 minutter.

/ritzau/