De øverste engelske rækker spiller ikke, så fans af storklubber ser småopgør - for trods alt at se fodbold.

Mens Premier League, The Championship, League One og League Two lørdag var lukket ned på grund af coronavirusset, spillede klubber i de lavere rækker trodsigt videre - til stor glæde for flere fodboldafhængige i landet.

Mange tusinde fans var således dukket op til de over 20 kampe, der blev spillet i National League, National League North og National League South lørdag.

I alt var 2154 mennesker - nogenlunde som ventet - i West Yorkshire for at se Halifax Town tabe 1-0 hjemme mod Ebbsfleet United.

Flere klubber, så som Halifax, tilbød fans af andre klubber billigere billetter til 10 pund.

Blandt andet derfor dukkede tilhængere af klubber fra højere rækker op flere steder for at få deres fodboldfix på trods af risikoen for smittespredning.

Manchester City-sæsonkortindehaveren David Miller udnyttede tilbuddet fuldt ud og tog til to kampe på en dag.

- Jeg var på Bradford Park Avenue tidligere i dag til kampstart klokken 15 i National League North, og så tog jeg til denne her, sagde han.

- Jeg er ikke bekymret for at tage til fodboldkampe.

Nathan Sinclair holder egentlig med Wigan Athletic i den næstbedste engelske række og skulle have set en kamp mod Huddersfield, der blev aflyst.

I stedet var han taget til West Yorkshire simpelthen for at se noget fodbold, mens han kunne.

- Jeg har en følelse af, at det her bliver den sidste fodboldkamp, der kommer til at blive spillet i landet et godt stykke tid, sagde Wigan Athletic-tilhængeren.

Sinclair fortalte, at hans kone havde besluttet sig for ikke at komme til kampen, men at han havde øvet sig i at holde afstand til andre ved kampen.

- Jeg har læst regeringens anbefalinger, så jeg forsøgte at placere mig selv med tomme sæder omkring mig, og jeg rykkede mig også en enkelt gang, sagde han.

En Ebbsfleet-fan havde taget turen på fire timer fra Kent og så første halvleg iført en gasmaske, men fjernede masken ved pausen for at spise en tærte.

Imens frygter de små klubber for de økonomiske konsekvenser af et midlertidig stop for de lavere rækker.

Halifax-manager Pete Wild sagde, at han var "glædeligt overrasket" over, at ligaen fortsatte på trods af opfordringer til at følge i fodsporene på de højere rækker.

- Vi kommer til at få det svært. Vi har brug for penge for at fortsætte vores arbejde her, sagde Wild og uddybede:

- Det bliver katastrofalt, hvis ikke vi spiller.

DBU og DBU Bredde har besluttet at aflyse alle fodboldaktiviteter i Danmark i perioden frem til og med søndag den 29. marts

/ritzau/Reuters