Rafael van der Vaart har haft en fodboldkarriere, de færreste opnår at drømme sig til.

Fra Real Madrid til Tottenham og den danske Superliga; han har spillet VM-finale og fået det hele med.

Op- og nedture.

Men nu skal det være slut. Når kontrakten med Esbjerg løber ud til sommer, regner han nemlig med, at det er karrieren skal stoppe.

»Jeg spiller det her år, og så tror jeg, at jeg stopper. Helt.« Rafael van der Vaart, Esbjerg

»Jeg spiller det her år, og så tror jeg, at jeg stopper. Helt.«

Hvordan er det?



»Det er okay. Det er det gode ved ikke at være på toppen længere. Jeg har allerede accepteret det, og jeg ved, at tiden er kommet. Men så længe kroppen er klar, vil jeg gøre det, jeg er god til. I fodbold kan der ske mange ting, men det er min fornemmelse, at det er mit sidste år,« siger 35-årige Rafael van der Vaart.

Hollænderen har været vidt omkring: Han har spillet i Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham, Betis og altså danske FC Midtjylland og nu Esbjerg.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Han har desuden vundet Golden Boy-prisen i 2003, som gives til det største talent under 21 år i Europa.

»Vi må se, hvad jeg skal. Jeg har TV-arbejde i Holland som ekspert, som jeg rigtig godt kan lide. Når man har et godt navn, kan man altid få arbejde. Måske som træner. Men jeg har haft lidt dårlige oplevelser med trænere, og jeg vil ikke have spillere, skal tænke om mig, som jeg har gjort om andre trænere,« griner Rafael van der Vaart.

Han fortæller, at han lige nu nyder at give sine erfaringer videre til de unge spillere, han spiller sammen med.

»En fodboldkarriere er kort, og jeg prøver at fortælle dem, at de skal nyde det. Og så prøver jeg at give lidt videre i forhold til, hvor og hvordan de skal spille bolden. Men jeg er ikke typen, der står og fortæller om min tid i Real Madrid.«

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Rafael Van der Vaart er i gang med sin tredje sæson i Danmark. Han har efter skiftet fra FC Midtjylland til Esbjerg i sommer optrådt i tre officielle kampe for klubben og fortæller, han arbejder på at blive helt klar efter flere skader. Han var ikke med i søndagens sejr over Randers.

Hans kæreste Estavana Polman er håndboldspiller hos Team Esbjerg. Hendes kontrakt udløber også til sommer.

»Jeg følger efter hende,« siger han med et blink i øjet

Højdepunktet i sin karriere kalder han selv for VM-finalen i 2010, hvor han for sit land, Holland, tabte 0-1 mod Spanien.

Læs med i weekenden, hvor Van der Vaart i et stort interview taler ud til B.T. om sin tid i dansk fodbold.