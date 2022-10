Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du skal i Parken fremover, kan du ikke længere varme op i den fanzone, som blev åbnet 12. august i år.

Mandag stemte Teknik- og Miljøudvalget nemlig nej til at give Parken dispensation til at afholde Fan Village på parkeringspladsen mellem Brumleby og Parken i perioden 8. oktober til 6. november i år.

Det betyder, at der ikke vil blive lavet en fanzone forud for FC Københavns fremtidige hjemmekampe. Heller ikke til næste hjemmekamp lørdag mod Superligaens førerhold, FC Nordsjælland.

Ifølge Line Barfod (EL), Louise Theilade Thomsen (V) og Mette Reissmann (S), der er henholdsvis teknik- og miljøborgmester og medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, var der ingen, som stemte ja til, at der skulle gives dispensation til afholdelsen af Fan Village.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er glad for, at der er politisk enighed, for forvaltningen har modtaget mange klager fra naboer i forbindelse med tidligere arrangementer i Parken Fan Village, og området er i forvejen under et stort pres fra store arrangementer og fodboldkampe,« skriver Line Barfod til B.T.

»Det var bestemt ikke en nem sag, men jeg endte med at stemme nej, fordi jeg vurderede, at generne for beboerne var større end fordelene ved arrangementerne,« skriver Louise Theilade Thomsen.

Både Louise Theilade Thomsen og Mette Reissmann gav til mødet udtryk for, at de har et ønske om, at forvaltningen går i dialog med Parken om en alternativ placering til afholdelsen af en fanzone.

»Men det var der desværre ikke flertal for, så det kom i stedet med som en protokolbemærkning,« tilføjer Louise Theilade Thomsen.

Brumleby huser 220 boliger. Boligbebyggelsen ligger mellem Øster Allé og Østerbrogade i København. Ved siden af Brumleby ligger Parken, hvor FCK og landsholdet spiller sine hjemmekampe. Foto: Google Maps. Vis mere Brumleby huser 220 boliger. Boligbebyggelsen ligger mellem Øster Allé og Østerbrogade i København. Ved siden af Brumleby ligger Parken, hvor FCK og landsholdet spiller sine hjemmekampe. Foto: Google Maps.

»Socialdemokratiet ønsker, at der skal ses på et alternativt sted til Fan Village, for eksempel på skøjtehalsgrunden langs B-siden. Det kræver, at Parken søger på ny. Bolden ligger hos dem,« lyder meldingen fra Mette Reissmann.

Boligområdet Brumleby, der huser omkring 220 boliger, er placeret bag endetribunen med de mest vokale fans af hovedstadsklubben.

Lige mellem Brumleby og Parken er der siden august blevet arrangeret en fanzone inden FCKs hjemmekampe. En fanzone, der krævede en dispensation af lokalplanen for at anlægge.

Ad flere omgange har beboerne i Brumleby klaget over blandt andet larm og manglende oprydning fra fanzonens gæster, og det har nu resulteret i, at Fan Village er et overstået kapitel, da den nødvendige dispensation ikke blev givet mandag.

B.T. har taget kontakt til FC København, som ikke har yderligere kommentarer.