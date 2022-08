Lyt til artiklen

Det enorme kaos fortsætter i skandaleklubben Jammerbugt.

Onsdag blev et konkursdekret offentliggjort i Statstidende, hvilket sender klubben ud af pokalturneringen, ud af 2. division og to rækker ned.

Sådan skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse om klubben, hvor B.T. afslørede menneskesmugling for nogle måneder tilbage.

'I dag er konkursdekretet vedrørende Jammerbugt FC ApS blevet offentliggjort i Statstidende, og ifølge DBU´s love betyder konkursdekretet, at klubben taberdømmes 0-3 i de resterende kampe i Herre-DM, at klubben udtræder af Pokalturneringen, og at klubben rykker to rækker ned fra den sportslige placering, de har ved sæsonafslutningen.'

Beslutningen betyder, at klubben ' beholder' sine resultater i 2. division hidtil, men taberdømmes resten af kampene 3-0. Klubben har fået 0 point efter tre kampe og ligger sidst i rækken.

Samtidig sendes klubben to rækker ned fra den sportslige placering, man ender sæsonen på. Her rykker klubben i forvejen ned, fordi man ender sidst med nul point.

Derfor skal Jammerbugt tre rækker ned i forhold til 2. division, hvor klubben spiller nu. Fra den kommende sæson hedder det derfor Jyllandsserien.

Derudover ryger Jammerbugt FC ud af pokalen, hvor man skulle have mødt Sædding/Guldager onsdag 31. august.

Mandag afsagde retten et konkursdekret mod Jammerbugt, hvilket betød at en kurator har 14 dage til at betale det beløb, der skyldes.

Onsdag 17. august var det Spillerforeningen, der begærede klubben konkurs.

Siden Jammerbugts tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, kom til, har der hersket kaos i den jyske klub. Han mangler at udbetale løn i en række spillere.

Det afviste han dog i sidste uge over for avisen Nordjyske.

»Vi kommer ikke til at gå konkurs. Jeg ved ikke, hvorfor det her skal køres sådan op. Jeg tror, Spillerforeningen prøver at presse mig og klubben. Det er bullshit,« sagde han.

»Jeg har fortalt, at jeg agtede at betale det krav, jeg har modtaget fra dem. De penge kommer til at falde til den aftalte tid, så jeg kan ikke forstå den her snak om konkurs.«

Jammerbugt har udmærket sig ved at hente en lang række udenlandske spillere siden Klaus-Dieter Müllers ankomst.