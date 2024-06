47 dage var hvad det blev til for Fabio Cannavaro.

For efter at være blevet ansat som cheftræner i Udinese 22. april, er den italienske fodboldlegende nu færdig i klubben.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

»Præsident Pozzo informerede mig i dag (lørdag, red.) om klubbens beslutning om ikke at fortsætte vores professionelle samarbejde.«

Sådan så det ud, da Udinese sikrede sig en sæson mere i Serie A. Det bliver nu uden Cannavaro som cheftræner. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg takker ham for den mulighed, jeg har fået, og jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte denne korte, men intense rejse, som i den sidste halvanden måned har ført os til en stor og spændende bedrift,« skriver Cannavaro.

Den tidligere mangeårige landsholdsspiller understreger samtidig, at han godt ville have fortsat i klubben, som har fået en stor plads i hans hjerte.

Da Cannavaro trådte til i april, lå Udinese akkurat over nedrykningsstregen med seks kampe tilbage.

Her blev det blot til et enkelt nederlag, tre uafgjort og to sejre, og dermed sikrede klubben sig en sæson mere i Serie A, som altså bliver uden Cannavaro ved roret.

Cannavaro har i sin aktive karriere spillet for klubber som Napoli, Parma, Inter, Juventus og Real Madrid.

På det italienske landshold spillede den tidligere forsvarsspiller 136 kampe. Han vandt VM-guld i 2006 med Italien.