Siden 1995 har britiske tv-seere hver lørdag kunne følge med i programmet Soccer AM, der blev kult blandt fodboldfans.

Men nu er det slut. Efter 28 år.

Det skriver flere britiske medier heriblandt The Telegraph.

Programmet har frem mod sin slutning haft blandt andre den tidligere fodboldspiller Jimmy Bullard som vært. I sin storhedstid var det værtsparret Tim Lovejoy og Helen Chamberlain, der stod i spidsen for det populære program, der nu må sige stop.

Jimmy Bullard (tv.) har været en del af programmet. Foto: David Klein Vis mere Jimmy Bullard (tv.) har været en del af programmet. Foto: David Klein

Det er Sky, der har truffet beslutningen, der angiveligt ikke er officielt endnu.

'Soccer AM har spillet en vigtig rolle i vores fodbolddækning de seneste tre årtier, og vi fortsætter med at udvikle os for at imødekomme vores kunders ønsker.'

'Nu går vi ind i en periode, hvor vi skal diskutere ændringerne med vores folk. Vi kan ikke sige mere, før de møder er afholdt,' bliver en talsmand for mediegiganten citeret for.

Flere begræder beslutningen på sociale medier.

Programmet ruller for sidste gang henover skærmen i denne sæson - og fremadrettet vil det blive erstattet med et nyt program, der kommer til at hedde Saturday Social.