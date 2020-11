Island styrede mod EM-plads, men tabte til Ungarn, hvilket påvirker vulkanøens spillere før møde med Danmark.

De islandske landsholdsspillere skal forsøge at rejse sig ovenpå en skuffelse af de helt store, når Island på søndag i København møder Danmark i Nations League.

Torsdag var Island tæt på at booke en plads ved næste års EM, men holdet endte med at tabe en playoffduel med 1-2 til Ungarn efter to ungarske scoringer i slutminutterne.

De islandske spillere er slukørede efter nedturen mod Ungarn. Blandt andre den rutinerede midtbanespiller Kári Árnason.

- Det er meget hårdt og vanskeligt for mig at tale om, siger Árnason til det islandske medie Stod2Sport.

Den tidligere AGF-spiller, der er blevet 38 år, meddelte for nylig, at han stopper på landsholdet.

- Det var ikke sådan, at jeg ønskede, at min landsholdskarriere skulle slutte, siger han.

Også målmand Hannes Halldorsson er skuffet, efter at Island forsvarede Gylfi Sigurdssons åbningsmål på et frispark helt frem til det 88. minut.

- Jeg tror aldrig, at jeg har været så trist efter en fodboldkamp.

- At forsvare en føring har været vores styrke, og jeg troede ikke, at det her kunne ske, siger den 36-årige målmand.

Danmark møder søndag Island i Parken i Nations League. Med uafgjort vil det danske landshold samtidig være sikker på at havne i øverste seedningslag i kvalifikationen til VM i 2022 i Qatar.

I næste uge venter endnu en kamp i Nations League på udebane mod Belgien.

/ritzau/NTB