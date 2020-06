Stridsøksen har været begravet mellem ligaforeningen og forbundet for at kunne bringe optimisme tilbage.

Forholdet mellem Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) og de professionelle klubbers ligaforening, La Liga, har i mange år været på frysepunktet.

De to magtfaktorer i spansk fodbold er sjældent enige om, hvordan tingene bør gøres, og hvem der bestemmer mest. Men coronapandemien har ført til begravelse af stridsøksen. I hvert fald for en stund.

RFEF og ligaforeningen har været nødt til at arbejde sammen for torsdag at kunne byde den spanske befolkning på topfodbold igen, når landets bedste række, Primera Division, genoptages efter coronapausen.

Forbundet har måttet fjerne et tidligere udstukket forbud mod ligakampe på mandage og fredage, mens ligaforeningen har indvilget i øge den økonomiske støtte til forbundet og sportsministeriet.

- Man har godt kunnet se, de har fundet ud af, at i denne her kamp står de i virkeligheden på samme side, siger Morten Glinvad, ekspert i spansk fodbold og kommentator på TV2 Sport.

- Både ligaforeningen og fodboldforbundet har haft et fælles ønske om at komme i gang igen med fodbold.

Indrømmelserne og enigheden skabte en farbar vej mod det fælles mål - at lade bolden rulle igen trods udfordringerne i samfundet.

- Vi har planlagt alt ned til mindste detalje, fortalte præsidenten for ligaforeningen, Javier Tebas, i sidste uge.

Det har også været nødvendigt for at få grønt lys fra regeringen og sundhedsmyndighederne til at gennemføre lynafslutningen på sæsonen med kampe alle dage de næste 39 dage. Den indledes torsdag med lokalderbyet mellem Real Betis og Sevilla.

Spanien har været blandt de hårdest ramte lande under coronapandemien med mere end 27.000 døde som følge af virussets hærgen.

Nu skal genstarten af ligaen i det fodboldgale land give et løft til den hårdt prøvede befolkning.

Selv om fansene ikke kan se kampene på stadion, og det vil blive vist med tilskuerlyd fra computerspillet Fifa, så er genstarten af slet ikke uvæsentlig ifølge Morten Glinvad.

- Man har set i den her proces, hvor stor en rolle fodbold spiller i Spanien. Det har været et kæmpe ønske at få fodbolden i gang igen, siger han.

- Selv om Spanien har været et af de hårdest ramte lande i verden, har man jo nærmest nægtet at gå ind i en diskussion om, hvorvidt man helt skulle afbryde sæsonen.

- Fodbold er bare en af de stærkeste identitetsfaktorer for spaniere. Det betyder så meget for dem, og det vil for mange mennesker have stor betydning og give dem en lille følelse af, at de får deres normale liv tilbage.

Derudover er genstarten også ekstremt vigtig for klubberne, som er blevet ramt hårdt økonomisk uden entré- og tv-indtægter under pausen.

Ifølge Javier Tebas ville en aflysning af sæsonen have kostet ligaklubberne omkring én milliard euro (7,5 milliarder kroner) i tabte tv-indtægter og præmiepenge.

