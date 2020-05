Det var karrierens største øjeblik - men Flavio Donizete har ikke længere sin medalje.

»Jeg solgte den for at købe stoffer,« siger han.

Ifølge Daily Mail fortæller den brasilianske fodboldspiller nu om, hvordan hans liv og lovende karriere tog en (ned)tur i den helt forkerte retning.

Vi begynder i 2005, hvor den unge fodboldspiller var med i den trup hos Sao Paulo, der skulle møde Liverpool i finalen ved det årlige klub-VM. Her blev til en sensationel 1-0-sejr til det brasilianske hold.

Flavio Donizete kom godt nok ikke på banen, men han fik alligevel efterfølgende en medalje som bevis på triumfen.

Siden gik det slet ikke efter planen for fodboldspilleren, der i 2009 endte med at stå uden en klub efter en række lejemål på lavere niveau. Og så tog lysten til at feste over. Det var dyrt. Så han endte med at sælge medaljen fra klub-VM for et beløb svarende til 24.000 kroner.

»Da jeg solgte den, brugte jeg næsten alle pengene på kokain,« siger Flavio Donizete:

»Den første levering var på 3.500 kroner, og den brugte jeg på to dage. Jo flere penge jeg fik, jo flere stoffer ville jeg have.«

Og det gik hurtigt ned ad bakke for brasilianeren, der tidligere så ud til at blive en habil fodboldspiller.

»Efter jeg stiftede bekendtskab med kokain, mistede jeg alt. Jeg brugte alle mine penge til at købe stoffer. Morgen, eftermiddag og aften tog jeg kokain,« siger han.

Misbruget betød også, at han tog på i vægt og fik en knæskade, hvilket endegyldigt fik ham til at opgive enhver tanke om igen at spille fodbold.

»Jeg fortryder allermest, at jeg begyndte at tage kokain. Det har ødelagt mig,« som den i dag 36-årige Flavio Donizete konkluderer.