Real Madrid leverede en lunken indsats mod Rayo Vallecano, og det kostede point for La Ligas førerhold.

Real Madrid kunne ikke følge sidste rundes overbevisende sejr over Girona op, da La Ligas førerhold gæstede lokalrivalerne fra Rayo Vallecano.

Efter en sløj indsats måtte Carlo Ancelottis mandskab, der var uden Jude Bellingham, nøjes med 1-1.

Dermed kan Girona med en sejr komme inden for tre points afstand i toppen.

Fra start blev Rayo ellers sat under pres, og der var kun spillet tre minutter, da Federico Valverde på en kontra fandt Joselu helt fri foran mål. Han dirigerede bolden ind til 1-0.

Scoringen blev dog en sovepude for topholdet. I stedet for at trykke på for hurtigt at få afgjort kampen, tillod man hjemmeholdet at finde sig til rette igen.

Det blev straffet. Midtvejs i første halvleg havde Eduardo Camavinga hånden på et skudforsøg i feltet, viste et VAR-tjek. Dommeren pegede på pletten efter et gennemsyn, og Raul de Tomas omsatte sikkert.

Herfra bølgede det meget frem og tilbage. Begge hold havde chancerne til at komme i front før pausen. Tættest på var Federico Valverde med et brag af en flugter fra lang afstand, men stolpen stod i vejen.

Real Madrid nåede ikke i nærheden af det niveau, som holdet viste i sidste weekends topbrag mod Girona.

Spillet var for langsomt, og især fraværet af ankelskadede Jude Bellinghams tyngde og nærvær i og omkring feltet syntes mærkbart.

Real Madrid sled med at komme frem til chancerne, og Rayo Vallecano stod stærkt i defensiven.

Frustrationerne hos topholdet kom til udtryk i kampens slutfase, og hvor indskiftede Dani Carvajal tog to dumme gule kort på et par minutter i tillægstiden og fik marchordre.

/ritzau/