Vejle-anfører Jacob Schoop erkender, at han og holdkammeraterne trænger til en pause efter et hårdt 2020.

Vejle rundede søndag 2020 af med at spille 0-0 ude mod Lyngby, og Vejle går dermed på julepause med et godt forspring ned til 3F Superligaens bundhold Horsens og Lyngby.

Oprykkerne var især stærkt kørende i starten af sæsonen, men løb mod slutningen af året tør for kræfter og har blot hentet to point i de seneste syv kampe.

Anfører Jacob Schoop erkender, at han og holdet er ved at være slidt.

- Vi har været i gang i nærmest 12 måneder uafbrudt, og jeg tror, vi har brug for at komme på ferie og få ladet batterierne op, siger Vejle-anføreren.

- Det har været et langt år med en masse afbrydelser, hvor det nogle gange har været svært at holde fokus på fodbolden, og nu har vi brug for en pause.

Vejles direktør, Henrik Tønder, deler anførerens opfattelse af, at pausen kommer belejligt, men han er samtidig meget glad for årets indsats.

- Vi trænger til at få hvilet stængerne og hovederne efter et langt år med mange gode ting, og så skal vi gøre klar til en ny halvsæson, som vi glæder os til.

- Der har været lidt for lidt energi her til sidst, men overordnet set skal vi være tilfredse som oprykkere. Det har været et godt år for Vejle Boldklub.

Vejle overvintrer på tiendepladsen med 11 point ned til søndagens modstander, Lyngby, og også et godt hul ned til AC Horsens.

Jacob Schoop blåstempler efteråret trods den hårde afslutning.

- Havde man sagt før sæsonen, at vi ville have en god afstand ned til de to nederste, så ville vi have solgt den for det, så overordnet set har efteråret været tilfredsstillende.

- De sidste kampe har vi ikke været glade for, men vi skal bestemt være tilfredse med at kunne gå på pause med et hul ned til dem.

- Lyngby bør jo ikke kunne hente os, og hvis de alligevel gør det, er det i hvert fald mest af alt vores egen skyld, slår Schoop fast.

Vejle tager hul på forårssæsonen den 2. februar med en hjemmekamp mod AGF.

/ritzau/