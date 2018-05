Manchester United tabte for første gang siden 1982 til Brighton, som nu ikke kan rykke ned.

Brighton. Manchester United skrev sammen med Brighton en slags fodboldhistorie fredag aften, da den sydengelske klub slog giganterne fra United 1-0.

Dermed tabte Manchester United for første gang siden 1982 til Brighton, som blot hentede den anden sejr nogensinde over United.

De tre point blev sikret efter en scoring i anden halvleg, hvor der skulle teknisk hjælp til at fastslå, at bolden rent faktisk var over målstregen.

For Manchester United betyder nederlaget, at klubben fortsat har 77 point på andenpladsen i Premier League for 36 kampe, ligesom Liverpool på tredjepladsen har spillet.

Liverpool har fem point færre, inden klubben møder Chelsea i runden, mens Tottenham på fjerdepladsen har 71 point for 35 kampe.

Manchester United havde svært ved at få spillet til at glide i første halvleg, hvor Paul Pogba gjorde sig bemærket i, men det var på en lidet flatterende vis med mange boldtab.

De dårlige aktioner fra verdensstjernen fik United-manager José Mourinho til se ganske utilfreds ud på sidelinjen.

Halvlegen bød ikke på scoringer, og generelt leverede gæsterne en slap indsats.

Mourinho fortrak da også til spillertunnelen lige efter slutfløjtet efter første halvleg, og portugiseren kunne så gruble over, hvordan han skulle få sparket sine spillere i gang til anden halvleg.

Det havde Mourinho ikke meget held med, for anden halvleg var blot 12 minutter gammel, da hjemmeholdet kom foran 1-0.

Målet blev givet Brighton efter mållinjeteknologien havde været i aktion og vist, at bolden akkurat var over målstregen efter Pascal Groß' hovedstød.

José Izquierdo vred sig fri i venstre side og sendte bolden højt ind i feltet, hvor Gross kom løbende og stødte til den, og selv om Marcos Rojo sprællede på målstregen, kunne argentineren ikke forhindre scoringen på David De Gea.

Gæsterne pressede på efter scoringen, men det lykkedes ikke United at udligne og skaffe point.

Derfor brød der stor jubel ud i Brighton efter slutfløjtet, da resultatet betyder, at klubben er sikret en sæson mere i Premier League.

Brighton er godt nok kun otte point over stregen og flere klubber i bundstriden mangler tre kampe og kan dermed nå at få ni point mere.

To af bundholdene, Swansea og Southampton, møder imidlertid hinanden tirsdag, og det betyder, at de ikke begge kan nå at hente Brighton.

/ritzau/