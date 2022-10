Lyt til artiklen

Tre anholdte og ikke én mere.

Det var, hvad det samlede regnskab løb op i efter skandaløse scener på MCH Arena, hvor FC Midtjylland torsdag aften tog imod den hollandske storklub Feyenoord. Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. fredag morgen.

Det var en heftig aften, hvor et ellers flot comeback, der sikrede det danske mandskab 2-2, blev skæmmet af store fan-uroligheder og kaos på lægterne - og endda i et vist omfang på banen - da en lang række Feyenoord-fans havde anskaffet billetter til områder af stadion, hvor FCM-fans opholdt sig.

Og det gav i to omgange anledning til ballade på lægterne, hvor politiet måtte skride ind og sørge for, at nogle af de hollandske fans blev gennet ud af stadion, mens andre blev flyttet til området for udebanefansene - væk fra FCM-fans. I visse tilfælde måtte politiet trække stave, skriver Ritzau.

Urolighederne resulterede i tre anholdte hollændere på stadion - og efter kampen var der bange anelser for, at de hundredvis af hollandske fodboldfans, der fortsatte ind i byen i Herning kunne skabe nye situationer, som politiet måtte tage sig af.

»Jeg banker under bordet, mens jeg siger det her, men indtil videre er det forløbet fredeligt,« sagde operationsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Glintborg til Ritzau natten til fredag, og han slap altså blot med sin nervøsitet, oplyses det fredag morgen.

»Der var ikke så stort tryk på efter kampen, og vi skruede ned for bemandingen. Vi endte med tre anholdte, og natten forløb i fred og fordragelighed,« fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

De tre anholdte hollændere røg i politiets kløer af forskellige årsager.

Én blev anholdt for at løbe på banen, én for at bære maske og én for at modsætte sig både udvisning af stadion og siden anholdelse. Alle tre er løsladt og fik udstedt bøder, som blev betalt på stedet.

FC Midtjylland forklarede torsdag om, hvordan Feyenoords fans skaffede sig adgang til MCH Arena.