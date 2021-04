Den danske fodboldtræner Henrik Pedersen er lige nu i alle overskrifter i Norge.

Og i aften kan hans fremtid i norske Strømsgodset måske blive afgjort, når bestyrelsen i klubben mødes for – igen – at diskutere racismeanklagerne mod Henrik Pedersen.

Strømsgodset meldte ellers mandag ud, at deres danske træner ikke ville blive fyret, efter en spiller ifølge TV 2 Norge havde anklaget Pedersen for at kalde ham 'nigger' og 'idiot monkey' (en dum idé, red.). Torsdag aften vil bestyrelsen kigge en ekstra gang på sagen.

»Bestyrelsen skal samles for at arbejde videre med sagen,« fortæller Strømsgodset-pressechef Magne Jordan Nilsen til norsk TV 2.

Henrik Pedersen fra tiden i den tyske klub Eintracht Braunschweig, hvor han blev fyret efter blot fire måneder. Foto: Eintracht Braunschweig

Og det er der måske en speciel grund til. For selvom Henrik Pedersen til at starte med slap for en fyring i klubben, skete det på baggrund af en intern undersøgelse, som nu viser sig måske ikke at have været helt efter bogen.

Bestyrelsesformand Ivar Strømsjordet stod for granskningen af sagen om racismeanklager mod Henrik Pedersen helt selv, men den undersøgelse har ifølge Nettavisen ikke været hverken god nok eller grundig nok.

Ivar Strømsjordet skulle tilmed have udeladt 'information, som ikke ville være til fordel for trænerens sag', skriver Nettavisen. Og siden fredningen af Henrik Pedersen skal spillerne i klubben altså have krævet danskeren fyret og bedt bestyrelsen gå af.

Flere anklager kom til, da VG skrev, at Henrik Pedersen også bliver beskyldt for at have omtalt en kvindelig journalist nedsættende i forbindelse med en træningslejr i Spanien sidste år.

Torsdag formiddag havde spillerne i Strømsgodset selv et internt møde, hvor de sammen skulle finde frem til, hvad de ville kommunikere ud i en fælles pressemeddelelse. Den pressemeddelelse skulle være offentliggjort torsdag eftermiddag, men er blevet udskudt.

Det skyldes ifølge norske medier, at Strømsgodset-spillerne nu afventer, hvad bestyrelsen har tænkt sig at gøre videre i sagen. Og dermed hænger Henrik Pedersen igen til tørre i forhold til sin fodboldfremtid.

B.T. har torsdag forsøgt at få fat i Henrik Pedersen og hans advokater, men det er ikke lykkedes.