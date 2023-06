Duer ikke. Væk, Mohamed Daramy!

Kasper Hjulmand benyttede sig i weekendens løb af et yderst sjældent værktøj fra landstrænerskuffen, da han fratog den ellers kampklare kantspiller flybilletten til den sidste EM-kvalifikationskamp mod Slovenien.

Det er uhyre sjældent set, at spillere bliver sendt hjem fra landsholdslejren, selv om de blot har udsigt til at være på tribunen, og derfor mener B.T.s sportskommentator Lasse Vøge da også, at der må ligge mere bag Hjulmands brutale afsked med Daramy.

Ifølge Lasse Vøge vil Hjulmand forsøge at sende chokbølger gennem en landsholdstrup, der er lullet i søvn - og derfor skulle Daramy ofres foran hele fodbolddanmark.

»Kasper Hjulmands seneste skaktræk er interessant og opsigtsvækkende. Men også brutal kost for en 21-årig landsholdslærling.«

»Landstræneren har de seneste år udnyttet enhver mulighed for at kritisere, hvor få og hvor korte landsholdssamlinger han har at arbejde med.«

»Derfor er Daramys hjemsendelse bemærkelsesværdig. Hvorfor ikke beholde ham i truppen, så han til træning kunne øve sig i de principper, som Hjulmands landshold opererer med? Og så havde det været helt gratis bare at smide Daramy op på tribunen i Ljubljana - ingen havde stillet spørgsmål ved det. Og det har også tidligere været den praksis, landstræneren har fulgt,« siger sportskommentator Lasse Vøge og tilføjer:

»Men det virker som om, at Hjulmand har haft et stort behov for at sende chokbølger ind i landsholdstruppen efter en spillemæssigt utilfredsstillende periode. Det var måske blevet lidt for hyggeligt og mageligt at være dansk landsholdsspiller under Hjulmand.«

»Så nu bliver Daramy ‘smidt under bussen’ efter to dårlige indhop. Kasper Hjulmand får - også til omverdenen - på denne måde understreget sin autoritet og får rusket op i et landshold, der har været lige selvfedt nok.«

»Spørgsmålet er bare, hvor denne aktion efterlader Mohamed Daramy? Og dennes landsholdsfremtid? Den kan være færdig, inden den for alvor kom i gang.«

