Liverpool gik sent tirsdag aften ud og meddelte, de ville trække sig fra Super League. Men deres udmelding har ikke vakt stor begejstring hos klubbens fans.

Det har den ikke i den forstand, at de synes, den er alt for tynd. Og at der mangler en undskyldning.

»Liverpool FC kan bekræfte, at vi arbejder på at trække os fra Super League. De seneste dage har klubben modtaget input fra forskellige parter, både interne og eksterne, og vi vil gerne takke dem for deres værdifulde bidrag.«

Sådan skrev den engelske klub, og selvom nogle roser dem for at erkende en fejl, har det gjort mange fans vrede. Her er blot et udpluk af de mange reaktioner på Twitter:

'Sikke et ligegyldigt statement... ingen undskyldning, ingen erkendelse af at have gjort noget forkert, ingen kommentarer fra dem med magten. Jeg er flov over at være LFC-fan.'

'Sikke noget forbandet lort. Jeg forventede mere af den klub, jeg har støttet i over 20 år.'

'Jeg scrollede ned for at finde resten.'

'Virkelig sløjt, at der ikke er en kommentar fra FSG. Ingen undskyldning til manageren, spillerne og fansene. Det håber jeg kommer.'

'Jeg er ikke Liverpool-fan, jeg er ikke engang fan af engelsk fodbold, men hvis det var, hvad min klub kom med efter at have forsøgt at ødelægge både historie og tradition, ville jeg være rasende. Det er jo ikke en undskyldning.'

'I guder, jeg føler, det er ligesom, når jeg skal opdrage mine børn. Hvad siger du, når du har gjort noget forkert? Det er korrekt, du siger undskyld.'

Det er ikke kun Liverpool, der har valgt at trækk sig fra piratligaen, som den er blevet døbt. Det samme har Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham og Chelsea.

Onsdag morgen har John Henry, der er ejer af FSG - som ejer Liverpool - dog givet en undskyldning til klubben og dens fans.

»Jeg vil gerne sige undskyld til alle fans og supportere Liverpool FC for det postyr jeg har skabt de sidste 48 timer. Hvad der bør blive sagt er, at projektet ville aldrig kunne blive stablet på benene uden støtte fra fansene,« sagde han blandt andet og fortsatte:

»Jeg vil gerne sige undskyld til Jürgen, til Billy, til spillerne og til alle, der arbejder så hårdt i Liverpool FC for at gøre vores fans stolte. De har absolut intet ansvar i det her postyr. Det er, hvad der gør mest ondt. De elsker jeres klub og arbejder for at gøre jer stolte hver eneste dag.« sagde John Henry.