Et regulært blodbad.

Det er det, når Manchester United-legenden Roy Keane og flere andre Sky Sports-eksperter fælder dom over de nuværende spillere i den engelske storklub.

Og stod det til ham ryger Christian Eriksen - og mange andre - inden længe videre fra klubben.

For den tidligere hardhitter på United-midtbanen svinger brutalt om sig med kniven og mener i Sky-podcasten 'Stick To Football', at hele ti spillere burde skæres fra og sendes videre fra klubben i den nærmeste fremtid - og heriblandt den danske landsholdsstjerne.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Han (Christian Eriksen, red.) skal videre. Der er brug for bedre,« siger Roy Keane kort i podcasten, hvor han bakkes op af panelet bestående af Premier League-legenderne Ian Wright, Gary Neville og Jamie Carragher.

Eriksen, som for tiden er ude med den skade, der holdt ham ude af de seneste landskampe, er ikke den eneste United-spiller, der sparkes videre i systemet.

Store navne som Harry Maguire, Raphael Varane, Jadon Sancho, Antony og Anthony Martial er også blandt de, som United-legenden gerne vil have væk fra Manchester United, skriver Manchester Evening News.

Rasmus Højlund er derimod en spiller, som panelet er enige om at beholde i klubben.

31-årige Eriksen har siden skiftet til den røde del af Manchester spillet 59 kampe, leveret 12 oplæg og scoret tre gange.

Rasmus Højlund er noteret for fem mål i sine 18 kampe - alle mål er scoret i Champions League.