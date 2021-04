Farten i Brøndbys offensiv skal være nøglen til at slå ærkerivalen FC København i søndagens superligakamp på Brøndby Stadion.

Hurtigløberne Simon Hedlund, Mikael Uhre og Jesper Lindstrøm har nemlig forudsætningerne for at straffe FCK's lidt tungere forsvarsspillere, vurderer Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, forud for kampen.

»Uanset hvem de vælger at stille med, så er det dygtige fodboldspillere, de har på banen. Når man kigger på deres trup i forhold til evnerne med bolden og boldomgang, så har de en stærk trup. Det, som de måske mangler lidt, er fart, og det kan blive vores fordel,« siger Niels Frederiksen til Brøndbys hjemmeside.

Han forventer en tæt dyst mellem Superligaens nummer to og fire.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi får tilspillet os nogle rigtig gode chancer, men det bliver ikke to håndfulde, og det får FCK heller ikke lov til at skabe mod os. Et derby bliver tit afgjort på at have skarpheden på de få chancer, der kommer, så vi skal være skarpe, og så skal vi ud at spille til vores styrker og ikke prøve at gøre en masse andre ting end det, som vi kan,« siger Brøndby-træneren.

I FCK-lejren erkender Nicolai Boilesen også, at Brøndbys hurtige offensiv kan volde københavnerne problemer.

Samtidig føler han sig dog også sikker på, at FCK ikke for tredje gang i sæsonen må forlade en kamp mod rivalen med et nederlag.

»Jeg føler mig på ingen måde skræmt af Brøndby. De har et godt hold, der arbejder hårdt for tingene, og som har sin måde at gøre tingene på. De har nogle farlige omstillinger og farlige angribere oppe foran. De har en solid defensiv, og de arbejder godt for hinanden. De har fundet et godt miks og får udnyttet de styrker, som de har på deres hold. Det må man give dem cadeau for.«

»Når det er sagt, så skal vi stadig have de tre point, uanset hvad de kommer med, og om de rammer deres topniveau. Når vi rammer vores topniveau, så skal vi vinde ti ud af ti gange,« siger Boilesen til TV3 Sport.

Søndagens kamp på Brøndby Stadion begynder klokken 16. Før kampen er Brøndby syv point foran FCK.