John Lammers siger trods nederlaget til FCK, at Esbjerg går benhårdt efter tredjepladsen i Superligaen.

I første runde af Superligaens mesterskabsspil måtte Esbjerg indkassere et smalt 0-1-nederlag til FC København.

Det betyder, at vestjyderne med ni kampe tilbage er på femtepladsen og har fem point op til OB på tredjepladsen.

Cheftræner John Lammers slår dog fast, at Esbjerg går efter at indhente fynboerne.

- Vi vil helt sikkert forsøge at jagte bronzemedaljerne. Vi er i mesterskabsspillet og skal spille nogle svære kampe, men vi prøver at vinde, siger John Lammers.

- Der er ni kampe tilbage, og vi møder alle hold hjemme og ude, så der er bestemt en mulighed for det.

Esbjerg kom frem til flere gode chancer i anden halvleg mod FCK, men skarpheden manglede, og det ærgrer John Lammers.

- Jeg er meget skuffet. Vi havde chancerne og gjorde meget rigtigt, men vi scorede ikke målene. I anden halvleg viste vi, at vi kom for at jagte et resultat.

- Det var svært for os at finde rytmen, for FCK tog tempoet ud af kampen hele tiden, siger John Lammers.

Han mener dog, at Esbjergs præstation mod FCK giver håb forud for de kommende kampe i mesterskabsspillet.

- Vi spillede mod det bedste hold i rækken, og de spillede os ikke ud af banen. Vi skabte chancer mod FCK, så vi har chancer mod alle hold, siger den hollandske cheftræner.

Anfører Markus Halsti er skuffet over Esbjergs anden halvleg og ser stor plads til forbedring.

- Vi var i overtal i hele anden halvleg, og vi kunne godt have gjort det bedre. Vi skulle have spillet hurtigere med bolden.

- Selvfølgelig er jeg ikke tilfreds, men FCK er et rigtig godt hold, siger Markus Halsti.

Næste søndag venter der Esbjerg en hjemmekamp mod titelbejlerne fra FC Midtjylland.

