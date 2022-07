Lyt til artiklen

Baneløbere skal være fortid. Nu har Premier League og det engelske fodboldforbund (FA) nemlig indført en hårdere straf for at komme det til livs.

Hen imod slutningen af sæsonen 21/22 fik man i flere lande store problemer med baneløbere, der gik hen og blev en decideret tendens. Især i England blev problemet ret stort.

Aston Villa-keeper Robin Olsen blev overfaldet af baneløber i en kamp Manchester City på sæsonens sidste dag, mens en Nottingham Forest-fan blev fængslet for at have nikket Sheffield United-kaptajnen Billy Sharp en skalle i slutningen i en playoffkamp til Premier League.

Også i Danmark blev det et problem. FC Københavns guldfest i Parken blev skæmmet af en flok på op mod 200 fanatiske fans, som i flere tilfælde løb ind på banen, da FCKs guldkamp mod AaB blev fløjtet af.

Straffen for at løbe på banen i de engelske ligaer bliver en udelukkelse. Hvor lang tid denne udelukkelse er, kommer forbundet ikke nærmere ind på.

Straffen for at løbe på banen i de engelske ligaer bliver en udelukkelse. Hvor lang tid denne udelukkelse er, kommer forbundet ikke nærmere ind på.

Personer, der bærer eller bruger pyroteknik eller røgbomber, vil også blive udelukket og de personer, som bliver taget i dette, vil blive meldt til politiet.

Fodboldforbundet vil også implementere skærpede sanktioner for klubberne.

Premier League-klubberne blev enige om de nye foranstaltninger til at håndtere baneløberne i sidste måned efter de mange episoder i sidste sæson.