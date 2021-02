Uskarp, udskældt, ude af startformationen eller uheldig med blindtarmsbetændelse.

Problemerne hober sig op for Danmarks bedste angribere, som hver især – i større eller mindre grad – bøvler med at få spillet på banen til at køre og målene til at flyde her halvvejs inde i sæsonen.

Og det må skabe bekymring for landstræner Kasper Hjulmand, at hverken Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius eller Kasper Dolberg, som alle spiller på fine adresser i store ligaer, kan ramme noget, der bare lugter en smule af topform her fire måneder før EM.

Det mener fodboldekspert Ken Ilsø, som er en fast del af panelet i B.T.s podcast 'Fodbold FM'. Se en oversigt over, hvor grelt det står til for de fire angribere, nederst i artiklen

»Han er måske ikke nervøs nu og her, Hjulmand, men hvis vi står to uger inden EM, og situationen ikke har ændret sig, så tror jeg, at han vil være nervøs i forhold til angribersituationen,« siger Ken Ilsø, der som aktiv huserede som angriber blandt andet i Superligaen, Bundesligaen og i hollandsk fodbold.

På deres klubhold har Braithwaite, Poulsen, Dolberg og Cornelius blot scoret fem mål i 44 kampe tilsammen siden den sidste danske landskamp, som blev spillet i midten af november forrige år.

Læg dertil, at det kun er Cornelius, der med sin scoring i en testkamp mod Færøerne har åbnet målkontoen under Hjulmand, ja, så har man billedet af et angriberudvalg, som nok på papiret ser farligt ud, men som i praksis kan koste Danmark dyrt, hvis situationen ikke forbedres frem mod sommerens EM eller frem mod tre vigtige VM-kvalifikationskampe i slutningen af marts.

»Det vidner ikke om spillere i topform, selvom forklaringen er forskellig for de fire angribere. I forvejen synes jeg ikke, Hjulmand helt overordnet har fundet sin ideelle konstellation i frontkæden. Vi har haft problemer på kanterne blandt andet, og der har ikke været assister og mål nok. Det falder blandt andet tilbage på deres situationer i klubberne,« siger Ken Ilsø.

Næste landsholdssamling er i slutningen af marts, hvor Danmark skal ud i tre VM-kvalifikationskampe mod Israel, Moldova og Østrig. Ken Ilsøs håb er, at bare en enkelt eller to af landsholdsangriberne genfinder formen inden da – eller undervejs i landsholdssamlingen:

»Angribere lever af succesoplevelser, så det betyder meget, at de ikke kommer ind i landsholdslejren i en lidt slatten forfatning formmæssigt og i forhold til selvtilliden. Han skal bruge de to på papiret nemme kampe mod Moldova og Israel til at finde sin idealopstilling og spille angriberne sammen, og så kan de forhåbentligt få succesoplevelser i de kampe, inden vi skal møde Østrig.«

Midt i udlandsangribernes fælles formdyk kan Hjulmand trøste sig ved, at FC Københavns Jonas Wind, som spillede en brandkamp mod Belgien i efteråret, og som er startet godt for FCK i forårssæsonen, ligner en skarp outsider til en af angriberpladserne.

»Jeg tror, Jonas Wind kommer ind i en god stime med FCK i foråret. Han viste sig godt frem i efteråret. Og så er Andreas Skov Olsen kommet tilbage i Bologna,« siger Ken Ilsø.

SE STATUS FOR DE FIRE DANSKE ANGRIBERE FRA DE STORE LIGAER HERUNDER:

Status: Han spiller på hold med Messi i en af verdens største klubber, FC Barcelona. Får spilletid – og rigeligt af den. Men mest som en aflastning for stjernerne. For slutproduktet og de iøjnefaldende præstationer udebliver altså for den 29-årige vestjyde. Bortset fra en lille mål-opblomstring i efteråret bliver der skudt med løst krudt fra Braithwaite, som er begyndt at få røg af fansene og i den spanske presse.

Kampe/mål for klub siden seneste landskamp: 14/2

Kampe/mål under Hjulmand: 7/0

EM-form: 2/6

Status: Han er højt placeret i hierarkiet i RB Leipzig, men på banen er han i de seneste måneder blevet overhalet af sine konkurrenter og bliver nu primært brugt som angrebsreserve i Bundesligaen og Champions League. Den store og hurtige angriber, som aldrig har været en notorisk målscorer, bliver dog holdt til ilden i pokalturneringen, hvor han også er kommet på tavlen. Men ellers er det op ad bakke.

Kampe/mål for klub siden sidste landskamp: 11/2

Kampe/mål under Hjulmand: 7/0

EM-form: 2/6

Status: Den blonde danske målsluger var flyvende for Nice for et år siden, men så kom corona, og siden er alt gået i ged for 'Dolleren'. Der er kaos i hans klub, han har været ramt af skade på skade, har døjet med corona, fået stjålet sin Porsche, haft indbrud i sit hus, og i den forgangne uge er han minsandten blevet opereret for blindtarmsbetændelse. Kan han rejse sig frem mod EM?

Kampe/mål for klub siden sidste landskamp: 6/1

Kampe/mål under Hjulmand: 4/0

EM-form: 1/6

Status: Den store 'bomber danese' har trods enkelte skadesperioder fået masser af spilletid i Serie A. Men målene er i den grad udeblevet. Ligaen er stærk, og Parma kæmper for overlevelse i bunden, men der står altså et rundt nul ud for ‘Corner’ på målkontoen efter 17 ligakampe. Det har Parma nu taget konsekvensen af og har oprustet på angriberfronten i transfervinduet.

Kampe/mål for klub siden sidste landskamp: 13/0

Kampe/mål under Hjulmand: 2/1

EM-form: 2/6