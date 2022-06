Lyt til artiklen

Den franske storklub Paris Saint-Germain er havnet i et større rygte-kaos.

For fredag melder adskillige franske sportsmedier nemlig, at den populære træner og tidligere landsholdsanfører Zinedine Zidane er på vej til at overtage roret i den stenrige hovedstadsklub.

Det skiver Europe 1 og RMC Sport blandt andre.

Ifølge medierne er PSG og Zidane blevet enige om en aftale, der sender den tidligere Real Madrid-træner til Paris fra den kommende sæson.

Foto: THOMAS SAMSON

Men det er blot rygter, som intet har på sig, hvis det står til den 49-årige franskmands agent, Alain Migliaccio.

»Alle disse rygter omkring en aftale med PSG er ubegrundede. Hverken Zinedine eller jeg er blevet kontaktet af PSG's ejer, og jeg er den eneste, der har tilladelse til at snakke for Zidane og repræsentere ham,« siger Migliaccio til L'Equipe.

Det er i øjeblikket den argentinske fodboldtræner Mauricio Pochettino, der står i spidsen for Paris Saint-Germain.

Men efter en skuffende sæson, hvor storklubben røg ud i 1/8-finalen af Champions League, har Pochettinos job været heftigt debatteret i hele verdens sportsmedier.

Pochettino har kontrakt med PSG indtil sommeren 2023.

Zinedine Zidane stoppede sidste år i Real Madrid efter flere år med stor succes i den spanske storklub. Blandt andet med tre CL-titler i træk fra 2016 til 2018.