Et sandt drama udspiller sig rundt om den serbiske stjernespiller Aleksandar Kolarov.

På grund af et saftigt rygte, der bliver skudt ned af hovedpersonen.

Det er mediet Viraltab, der skriver, at den 34 årige Roma-spiller angiveligt skal skilles fra sin kone gennem 12 år, Vesna Kolarov, fordi han har fundet sammen med den italienske model Cristina Buccino, der på instagram har flere end to millioner følgere.

For tre år siden var selvsamme Kolarov ifølge Viraltab i en lignende situation, fordi han havde en seksuel affærre med designeren Kristina Mijacevic. En kvinde, han ifølge mediet har et barn med, men den situation kom ægteparret Kolarov sig over, skriver mediet.

Aleksandar Kolarov har værte utro ifølge mediet Viraltab. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Aleksandar Kolarov har værte utro ifølge mediet Viraltab. Foto: MIGUEL MEDINA

Selv om Aleksandar Kolarov skulle have været sammen med Mijacevic over en 10 år lang periode.

Det skulle ikke være tilfældet denne gang, skriver Viraltab, der altså får sin historie afvist fuldstændig ned af Aleksandar Kolarov på Instagram.

»Det er skammeligt og uacceptabelt, at der blev frigivet en helt falsk nyhed om mit privatliv i går,« har han skrevet i en story og bliver bakket om, at det er en falsk historie af Buccino.

»I dag er der udkommet en sladderhistorie om mig og denne person, som jeg ikke kender. Jeg ved ikke, hvordan historien er blevet til, men jeg ved ikke noget om ham,« siger hun i et interview med det store italienske fodboldmedie Gezetta dello Sport.