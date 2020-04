Svenskerne kan godt droppe planerne om at spille fodboldkampe.

På et pressemøde torsdag fastslår den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell, at der ikke må spilles kampe på seniorniveau.

Det skriver TT.

»Ingen kampe. Træning, ja, men ingen kampe. Det er ikke noget, jeg synes. Der er klare regler. Man skal ikke spille seniorkampe,« siger Tegnell.

Udmeldingen kommer, efter at det i sidste uge blev meldt ud, at der i den kommende weekend blandt andet ville blive afholdt en træningsturnering med deltagelse af nogle af de bedste svenske kvindehold i Stockholm.

Derudover er en lang række andre træningskampe udset til at løbe af stablen i weekenden.

I et interview med Aftonbladet torsdag kalder den svenske statsminister, Stefan Löfven, det for uansvarligt og unødvendigt at spille fodboldkampe igen:

»Alle, der har spillet fodbold, ved, at det tager mindre end et minut, før den første nærkamp opstår.«

»Så risikerer man smitte, men også skader, som i værste fald kan betyde, at spillerne optager plads i sundhedssystemet, som nogle andre kunne bruge i stedet,« siger Löfven.

Som følge af udmeldingen fra Anders Tegnell meddeler Det Svenske Fodboldforbund, at det vil opdatere sine retningslinjer i løbet af torsdag, skriver TT.

Fodboldforbundet har tidligere overladt det til regionale forbund og klubber at vurdere, om træningskampe kunne gennemføres.

/ritzau/