Marcus Mølvadgaard var en lovende fodboldspiller. Nu spiller den 21-årige dansker ikke fodbold mere. Og det meste af skylden skyder han på den udskældte fodboldtræner Henrik Pedersen.

»Jeg synes, det er så fantastisk, at Henrik Pedersen ikke er træner i Strømsgodset længere. Fordi det er en mand, som har ødelagt et helt år af mit liv som fodboldspiller,« siger Marcus Mølvadgaard til norsk TV 2.

Henrik Pedersen blev efter flere dages voldsomt postyr fyret i Strømsgodset i sidste uge. Flere spillere i truppen havde anklaget den danske træner for racisme, men i første omgang blev han fredet.

Presset voksede sig dog større på Henrik Pedersen og topledelsen i klubben, og spillerne skulle efter fredningen af Pedersen ifølge TV 2 Norge have krævet et farvel til både træneren og hele bestyrelsen.

Marcus Mølvadgaard i sin Randers-tid. Foto: Henning Bagger Vis mere Marcus Mølvadgaard i sin Randers-tid. Foto: Henning Bagger

Det ønske fik de opfyldt kort efter, men her ender det ikke for Henrik Pedersen, som nu bliver beskyldt af Marcus Mølvadgaard for at have ødelagt den 21-årige danskers karriere.

»Jeg skal helt ærligt sige, at jeg bliver meget skuffet, hvis jeg ser ham i et trænerjob i fodbold igen, for jeg ved, at han kommer til at ødelægge flere spillere som mig. Og jeg har ikke lyst til, at nogen, ikke engang min værste fjende, skal udsættes for det, jeg blev udsat for. Ingen fodboldspillere bør udsættes for hans løgne og manipulation,« siger Mølvadgaard.

Ifølge Mølvadgaard blev han af Henrik Pedersen blandt andet presset til at spille trods et brud i anklen, bedt om at skifte agent og derefter straffet med mindre spilletid for ikke at skifte til den rigtige, nægtet en tur til sin fars bryllup og svinet til for at miste bolden i en kamp.

Henrik Pedersen afviser via sin advokat, at der er noget om de beskyldninger.

Foto: Johan Gadegaard Vis mere Foto: Johan Gadegaard

»Den slags kampe er det håbløst og umuligt for Henrik Pedersen at forsvare sig mod. Sådanne beskyldninger, som TV 2 nu har valgt at publicere, kan vel lige så godt være konstrueret bagefter, som at de har rod i virkeligheden. Begge versioner er det umuligt at efterprøve, ud over at det bliver påstand mod påstand,« siger advokat Erik Flågan på vegne af Henrik Pedersen.

Marcus Mølvadgaard fik sin kontrakt med Strømsgodset 4. februar 2020, men mindre end et år senere blev den revet over igen på baggrund af familiære årsager, som det lød i den officielle udmelding.

Den 21-årige dansker har ikke fundet sig en klub siden, og da Strømsgodset-direktør Ivar Strømsjordet fredede Henrik Pedersen i Strømsgodset til at starte med, valgte Mølvadgaard at tage telefonen og ringe til Strømsjordet for at fortælle sin historie om Henrik Pedersen.

Nu har han også fortalt den til norsk TV 2.