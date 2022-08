Lyt til artiklen

Er man typen, der elsker, når landets store fodboldstjerner sættes i forbindelse med Europas mægtigste klubber, så skal man nok forberede sig på at falde ned igen.

Historien om Real Madrids interesse i Pierre-Emile Højbjerg, som den store London-avis The Telegraph lancerede i fredags, skydes nemlig ned igen.

Det sker i Football Insider, som har talt med John Wenham, som mediet kalder en Tottenham-insider med kilderne på plads i Højbjergs klub.

»Det er en ret bizar historie faktisk. Jeg kan ikke se det ske. Højbjerg er så vigtig en spiller for os. Jeg kan ikke forestille mig, der kommer et bud,« siger han.

Foto: DAVID KLEIN

Football Insiders egne kilder fortæller også, at alle i Tottenham regner med, at Pierre-Emile Højbjerg fortsat er Tottenahm-spiller, når transfervinduet er lukket i, når vi kommer ind i september.

The Telegraph skrev ellers, at Real Madrid har udset sig den danske midtbanekriger som afløseren for Casemiro, som skifter til Manchester United. Tottenham skulle i den forbindelse have drøftet situationen med Højbjerg, som forsikrede klubben om, at han bestemt regner med at blive i London.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti har tidligere været lun på Højbjerg, da han var Everton-manager. Men selv uden Casemiro råder den italienske træner over stærke midtbanespillere som Luca Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Federico Valverde og Aurélien Tchouameni.

I de store Madrid-sportsaviser AS og Marca skriver man ikke om Pierre-Emile Højbjerg. Her går historierne mere på, at Real Madrid ikke ventes at hente en Casemiro-erstatning til midtbanen.

Uanset hvad det ender med, så siger historien noget om, hvor stor en status Pierre-Emile Højbjerg har opbygget i international fodbold, hvor han da også repræsenteres af superagenten Pini Zahavi, som har lavet handler for Robert Lewandowski og Neymar..

Den 27-årige dansker har stille og rolig bygget sin karriere op, siden han kom frem som stortalent i Bayern München, og betragtes som en absolut profil for Tottenham, som spiller med i toppen af Premier League, ligesom han er en stor stjerne på Danmarks succeslandshold, som sidste år nåede semifinalen ved EM.