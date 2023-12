Det montenegrinske håndboldikon og nuværende landstræner i hjemlandet Bojana Popovic var undervejs i onsdagens VM-kvartfinale-nederlag til Danmark rystet over den behandling, hun og hendes mandskab blev budt i Boxen.

Hun insinuerede efter kampen over for et montenegrinsk medie, at hendes hold var blevet direkte bortdømt - og undervejs i 24-26-nederlaget modtog montenegrinerne flere udvisninger for brok.

Den tidligere Slagelse-stjerne ville ikke udtale sig til danske medier onsdag - men torsdag stillede hun op i TV 2's VM-studie og uddybede sin utilfredshed.

Hun syntes blandt andet, at Montenegro blev snydt for flere straffekast - og i kampens hektiske slufase slap dansk Trine Østergaard også for en oplagt udvisning. Men det var mest af alt dommernes korte lunte over for hende, der frustrerede Bojana Popovic.

»Det er kun i håndbold, at vi ikke ved præcist, hvilke regler vi egentlig har. Det skifter fra dag til dag. I går måtte vi pludselig ikke juble eller snakke lidt med dommerne - det plejer vi normalt godt at kunne. Så vi bliver lidt stresset,« udtaler Bojana Popovic til TV 2.

»Jeg føler, at nogle af de delegerede var efter mig under kampen. Jeg måtte ikke sige noget - jeg har været mange år i håndbold, og jeg kan godt se, når en spiller tager for mange skridt. Men det måtte jeg ikke sige. Det var lidt presset, at vi trænere ikke måtte passe vores arbejde og være medlevende i kampen.«

Danmarks sejr betyder, at Jesper Jensens tropper spiller VM-semifinale mod Norge fredag aften i Herning.

Før den kamp spiller Montenegro mod Holland i kampen om femtepladsen.