Når man skal, så skal man.

Det lærte den tidligere landsholdsspiller og nuværende 'Robinson'-vært, Jakob Kjeldberg, da han i 1996 var medkommentator på engelsk fodbold på 'Tipslørdag' på DR.

Sammen med den kendte fodboldkommentator Carsten Werge, der i dag er på TV3 Sport, skulle Kjeldberg debut-kommentere Chelsea-Newcastle på sin tidligere hjemmebane Stamford Bridge

»Det største problem er, at det er en bidende kold novemberdag på Stamford Bridge, hvor tribunerne er under ombyning. Det betyder, at kommentatorpladserne er flyttet lidt væk, med den konsekvens at vejen til toiletterne er utrolig besværlig. Chancen for at nå frem til toilettet og tilbage på kommentatorpladsen i løbet af halvlegspausen er lig nul,« skriver Jakob Kjeldberg i sin nye bog, 'Survivor'.

Carsten Werge løste sin tissetrang på kreativ vis. Foto: Claus Bech Vis mere Carsten Werge løste sin tissetrang på kreativ vis. Foto: Claus Bech

»Det harmonerer meget dårligt med kombinationen af kaffe, cola og en stikkende kulde, der går lige i blæren på os, men professionelle, som vi er, bliver vi siddende på vores pladser og lider.«

»Godt et kvarter inde i anden halvleg ser jeg ud af øjenkrogen et flabet grin på Carsten Werges fjæs.«

»Mens jeg sidder og kommenterer et Chelsea-angreb, holder han en coladåse op foran mig. Werge har tisset i den og overtager veloplagt kommenteringen, mens jeg sidder og lider. Det må jeg gøre resten af kampen.«

'Survivor' er Jakob Kjeldbjergs fortælling om sårbarhed og styrke, kynisme og empati i jagten på at levere varen og slippe køteren løs. Om at gribe de chancer, der opstår i livet, og skabe sin egen

succes.

Her kan du læse et uddrag fra bogen, hvor Jakob Kjeldbjerg fortæller om dengang, han skulle dække den argentinske fodboldikon Diego Maradona op i en landskamp.

Bogen er skrevet af Johan Lyngholm-Bjerge er forfatter og journalist.

Han er tidligere sportsjournalist på B.T. og har desuden arbejdet freelance for blandt andre Politiken, Euroman og det engelske fodboldmagasin FourFourTwo.

'Survivor udkommer 12. oktober 2018 på People's Press.