FC Midtjylland førte 2-0, men endte med at tabe 3-2 til Brøndby i en underholdende og intens Superliga-topkamp. Midtjyderne var i store dele af kampen det bedste hold på banen – derfor var nederlaget også en stor pille af sluge for FCM-cheftræner, Jess Thorup.

»Jeg har svært ved at sætte en finger på noget, vi gør forkert. Vi har de største muligheder og fleste chancer, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at vinde kampen, og det gjorde vi ikke. Det er vel det eneste, jeg kan ærgerlig over lige nu,« lød det skuffet fra Thorup efter nederlaget.

»Vi har det indhold, der skal til for at vinde denne her kamp. I anden halvleg har vi skud på stolpen og overlæggeren, så vi har chancerne til at få tre point med herfra. Det lykkedes ikke, men det vidner trods alt om, at vi hele tiden tager skridt i den rigtige retning.«

Udover den spillemæssige fremgang kan Jess Thorup også konkludere, FC Midtjylland selvom fornylig vendte 0-2 til en 3-2-sejr på samme bane mod FC København. Derfor anerkender han også Brøndbys præstation i Herning.

»Vi må tage hatten af for Brøndby. De spiller en god omgang fodbold og har haft en fantastisk sæson. Man skal også huske i nederlagets stund at rose modstanderen. At være bagud 2-0 her og så vinde 3-2 vidner om klasse,« sagde han.

»Det var en fed kamp at være en del af. Jeg kan ikke bruge resultatet til en skid, men resten synes, jeg var rigtig lovende – både for os og for dansk fodbold.«

Mindre lovende er det dog for FCM, at de nu er tre point efter Brøndby i toppen af Superligaen. Men trods en stor nedtur i en kamp som midtjyske spillemæssigt havde fortjent at vinde, så føler Jess Thorup sig sikker på, at holdet formår at bruge skuffelsen til deres fordel, når de igen skal i aktion i weekenden i Superligaen.

»Vi formår gang på gang at rejse os. Det var lidt stille i omklædningsrummet efter kampen, hvilket er naturligt efter sådan et nederlag, men som jeg sagde til spillerne, så er det nu, vi skal vise at vi kan rejse os. Det kommer en vigtig kamp på søndag mod AaB, og der kan vi vise, hvad vi er lavet af.«

FC Midtjylland har fortsat 69 point i mesterskabsslutspillet, mens Brøndby nu med 72 point må anses som guldfavoritter med seks runder tilbage.

De to hold mødes igen i hvad der formentlig bliver den afgørende kamp om mesterskabet den 14. Maj på Brøndby Stadion.