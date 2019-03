Det er det dårligste, vi har spillet, siger Manchester Uniteds norske manager om pokalnederlag til Wolves.

Manchester Uniteds præstation i lørdagens pokalnederlag til Wolverhampton er holdets dårligste med Ole Gunnar Solskjær ved roret.

Det siger nordmanden til BBC Sport efter 1-2-kampen.

- Vi begyndte for langsomt og lod dem få overtaget. Vi var hverken kloge nok eller skarpe nok, så det var skuffende, siger Solskjær.

Den norske manager kritiserer United-spillerne for at kombinere for dårligt og for langsomt til at sætte hjemmeholdet under pres.

Det er anden kamp i træk, at United forlader banen som tabere. I sidste weekend måtte holdet bøje sig for Arsenal i Premier League, men indsatsen i den kamp var ifølge Solskjær godkendt.

Men det var den ikke mod Wolves.

- Det var godt mod Arsenal. Vi kunne bare ikke score. I dag var sølle. Det dårligste, vi har spillet, for at være ærlig, siger Solskjær.

Efter nordmanden trådte til som midlertidig afløser for den fyrede José Mourinho få dage før jul, spillede Manchester United som forvandlet.

Stort set alle modstandere blev ryddet af vejen, om det så var i Premier League, FA Cuppen eller Champions League. Og i flere af kampene sikrede United sig sejren på mål i de afsluttende minutter.

Mod Wolverhampton lykkedes det Marcus Rashford at reducere til 1-2 i tillægstiden, men en forløsende udligning blev det ikke til.

- Det her var et stort skridt baglæns, fastslår Ole Gunnar Solskjær over for BBC Sport.

