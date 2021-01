Tottenham-spillerne skal rejse sig med det samme efter nederlag til Liverpool, mener Pierre-Emile Højbjerg.

Tottenhams Pierre-Emilie Højbjerg vil se en reaktion på træningsbanen efter 1-3-nederlaget til Liverpool.

Det fortæller den danske målscorer efter torsdagens nedtur på hjemmebane mod sidste sæsons engelske mestre.

- Når man spiller for så stor en klub, på så stort et stadion med de spillere, vi har i omklædningsrummet, og den træner og trænerstab, så vil vi være blandt de bedste.

- Så må man rejse sig og vise en reaktion. Så er den næste træning og den næste kamp altid den vigtigste. Til sidst vil det gøre hele forskellen.

- Dem, der er mest konsistente og holder ved, er dem, der ender på toppen sidst på året, siger Pierre-Emile Højbjerg til Tottenhams Twitter.

Danskeren scorede sit første Premier League-mål for Tottenham efter sommerskiftet fra Southampton, da han efter pausen reducerede til 1-2 på et langskud.

I første halvlegs tillægstid havde gæsterne bragt sig foran med 1-0, og i begyndelsen af anden halvleg blev det også 2-0 til Liverpool.

- Når man møder et hold som Liverpool, så bliver man straffet, hvis man kommer et halvt skridt for sent eller laver en fejl.

- Hvis vi havde holdt 0-0 til pausen, så tror jeg, at anden halvleg havde været anderledes. Så skulle vi ikke ud og kæmpe os tilbage, siger danskeren.

Tottenham indtager sjettepladsen i Premier League med 33 point - hvilket er otte færre end Manchester Citys førerhold. Liverpool har 37 point på fjerdepladsen.

/ritzau/