FCN-træner Kasper Hjulmand er chokeret over holdets indsats i første halvdel af kampen mod AaB, som endte 1-1.

For fjerde superligakamp i træk måtte FC Nordsjælland søndag gå fra banen uden en sejr, da hjemmekampen mod AaB endte 1-1.

Det lignede sågar også længe et nederlag til værterne, der først fik udlignet seks minutter før tid, da et frispark fra angriber Godsway Donyoh endte med at gå i nettet.

Det ene point til trods var cheftræner Kasper Hjulmand en skuffet herre efter slutfløjtet, hvor han særligt udtrykte skuffelse over holdets start på kampen.

- Jeg er meget skuffet over, at vi spildte 45 minutter af vores liv, som vi gjorde, med den måde vi kom på banen på. Det var udtryksløst og uden kvalitet. Det var åbenlyst for alle.

- Jeg håbede bare på, at vi kunne komme til pause og kun være nede med 0-1, så vi kunne få pustet noget liv ind i holdet igen, siger Hjulmand.

FCN-træneren begrunder holdets manglende evne til selv at få ændret kampbilledet med spillernes manglende erfaring.

- Vi har ikke så mange spillere, der har været i nok kampe og sæsoner, som kan mærke problemerne og få det ændret. Jeg tror, at Rasmus Würtz (AaB-anfører, red.) har spillet flere kampe end hele vores hold tilsammen.

- Vi har ikke den erfaring med at tage fat i sådanne situationer, hvor spillet ikke lige kører og så få det vendt. Det er selvfølgelig noget, vi prøver at få, men den erfaring kommer ikke bare lige, siger han.

En opsang i pausen fik dog vendt rundt på tingenes tilstand i anden halvleg, men det uafgjorte resultat vækker ikke den store begejstring hos Hjulmand.

- Det er en lunken fornemmelse, for efter 1-1 følte jeg, at vi var meget tæt på at få scoret igen.

- Igen kan jeg sige, at der er stor forskel på at tabe og spille uafgjort, men jeg føler, at vi skulle have vundet kampen ud fra vores præstation i anden halvleg.

Efter 15 kampe har FC Nodsjælland blot hentet 17 point, og holdet har dermed tre point op til top-6.

/ritzau/