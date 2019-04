»Det var ikke det, vi havde sat næsen op efter.«

Sådan lød den klare melding fra en skuffet Christian Eriksen til TV3 efter tirsdagens nederlag til Ajax.

For danskeren og resten af Tottenham-mandskabet tabte med et enkelt mål efter en præstation, hvor meget skal forbedres inden returkampen.

»I dag tror jeg, vi hjalp dem til at gøre dem endnu bedre end de egentlig var. Vi fik sat lidt mere pres på dem i anden halvleg. I første halvleg kom vi for sent med alt, og de fik lov at spille en masse småafleveringer, de gerne ville. Det var det, der gjorde, de troede, de havde kontrol over kampen. Det var måske også sådan, de følte. Det var der, vi gik meget galt i den,« sagde Christian Eriksen.

Egentlig har det engelske mandskab haft en god sæson, men i Premier League er det blevet til seks nederlag i de seneste ti kampe.

Tirsdag aften var det så Ajax, der besejrede Tottenham, og adspurgt om noget er galt i den engelske klub faldt svaret prompte fra den danske landsholdsspiller.

»Der er altid noget galt, når man taber. Der er altid den ene eller den anden fejl. I dag er det måske mere en kollektiv fejl end nogle personlige fejl,« sagde Christian Eriksen til TV3 og fortsatte:

»Det var forhåbentlig et wake-up call, for der skal nogle andre boller på suppen i næste kamp i næste uge. Alle hader at tabe, og det er aldrig sjovt, men vi er stadig i en fin position, og vi kan stadig nå at vende det,« sagde danskeren og understregede, at et nederlag på et enkelt mål var 'okay'.

Mens Christian Eriksen var en skuffet mand efter opgøret, forholdt det sig anderledes med hans danske landsholdskollega, Lasse Schöne. Hans reaktion kan du se her.

Returopgøret mellem Tottenham og Ajax bliver spillet i Amsterdam onsdag den 8. maj, og den kamp kan du selvfølgelig følge LIVE her på bt.dk.

En kamp, der bliver særlig for Christian Eriksen, der vender tilbage til Amsterdam, som han skiftede til Tottemham fra.