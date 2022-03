Han havde svært ved at finde ord for det, han netop have set.

Faktisk var han nærmest helt opgivende, da han skulle kommentere på det.

For det var ikke ret mange rosende ord, som den danske landsholdslegende Preben Elkjær havde tilovers for Manchester United efter tirsdagens præstation hjemme mod Atlético Madrid i Champions League.

»De (Atlético Madrid, red.) blev jo ikke presset. Det er en flot sejr af dem, men Manchester United formår jo ikke at sætte dem under pres. Man burde kunne forvente tonsvis af indlæg her til sidst, og at publikum kom med. Der var ingenting,« sagde han i det efterfølgende CL-studie på 3+.

Spanierne gik nemlig videre i den prestigefyldte klubturnering efter at have vundet 1-0 på Old Trafford.

En sejr, der ifølge Elkjær ikke så ud til at have været særligt svær at hive i hus.

»Det er en flad fornemmelse, man står med. Er det her, hvad United kan komme med og præstere på hjemmebane? Det er skuffende,« sagde han efter kampen og tilføjede:

»Hvad vil United? Det spørgsmål bliver ikke besvaret, før der kommer en ny ledelse og en retning, for der er ingen struktur på spillet. Det er 11 spillere, der spiller for sig selv.«

Cristiano Ronaldo og resten af United-mandskabet måtte tirsdag vinke farvel til Champions League-turneringen for i år efter sammenlagt at have tabt 1-2 til den spanske storklub.

