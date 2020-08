Hvor hårdt skal Christian Eriksen dømmes efter en bøvlet første halvsæson i Inter?

Det var et af de spørgsmål, som panelet debatterede i denne uges Fodbold FM, som er B.T.s debatprogram om fodbold – og kun fodbold.

»Det er rigtigt skuffende, at Eriksen er havnet i den situation, han er havnet i. Men det er for tidligt at afskrive ham. Han kan stadig nå at blive en succes. Man glemmer nogen gange i den danske presse, at de spillere, han konkurrerer med, er nogle vanvittigt dygtige spillere. Der er han jo kong Christian.«

Sådan lyder vurderingen fra Vito Hammershøy-Mistrati, profil i Randers FC. Foruden ham bestod panelet af Thomas Kristensen (eks-FC København) og Sandro Spasojevic (eks-prof i Holland m.m.).

Foto: POOL Vis mere Foto: POOL

»Det er en dårlig start, han har fået. Men hvis man skal forsvare ham lidt, så er han ikke vant til det her system og denne spillestil. Det er en ny kultur, han skal ind i, og der har været en corona-pause,« siger Sandro Spasojevic.

Christian Eriksen, som kun er startet inde i tre af de seneste 12 Inter-kampe, fik kun et kvarter på banen i Europa League-finalen fredag aften mod Sevilla.

Her tabte Inter med træner Antonio Conte i spidsen ganske skuffende 3-2.

»Han har ikke leveret varen, når han har fået chancen. Man skal helst kunne levere fra dag et. Det har han ikke. Men han er jo en dyr spiller og en stor profil. Så jeg har svært ved at forstå, at Conte ikke har givet ham flere chancer, og at de ikke bruger flere ressourcer på at få det til at lykkes,« siger Thomas Kristensen om Inter og holdets iltre italienske træner, som rygtes væk fra klubben, hvilket ville være godt nyt for Eriksen.

»Enten skal Eriksen væk, eller også skal Conte væk,« siger den tidligere FCK'er i Fodbold FM.

Her blev der også tid til en snak om den hårde kamp for at få sit gennembrud som professionel fodboldspiller. Og så svarede panelet på, hvad vi lærte af Bayern Münchens Champions League-triumf, og om PSG kan rejse sig fra skuffelsen, og hvordan FC Midtjylland og AGF egentlig skal få succes i Europa.

Fodbold FM er B.T.s podcast om fodbold, hvor aktører fra fodboldverdenen debatterer de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann.