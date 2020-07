Christian Eriksen har langtfra været nogen succeshistorie i Inter.

Det blev der igen sat en fed streg under søndag aften, da han blev bænket i Milano-holdets kamp mod AS Roma, der i øvrigt endte 2-2.

Man skulle 69 minutter ind i opgøret, inden den danske kreatør blev sendt på banen i stedet for Roberto Gagliardini, og det er altså ikke nok til at begejstre den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

'Eriksen er faret vild,' skriver journalisten Vincenzo D'Angelo om midtbanespilleren.

epa08555756 Inter's Christian Eriksen reacts during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and FC Inter at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 19 July 2020. EPA/RICCARDO ANTIMIANI Foto: RICCARDO ANTIMIANI Vis mere epa08555756 Inter's Christian Eriksen reacts during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and FC Inter at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 19 July 2020. EPA/RICCARDO ANTIMIANI Foto: RICCARDO ANTIMIANI

Indtil videre er det blevet til 861 minutter fordelt på 18 kampe for Christian Eriksen, hvilket svarer til et gennemsnit på knap 48 minutters spilletid per kamp. Altså lidt mere end en halvleg.

Det er langtfra det, man regnede med i Inter, hvis man skal tro D'Angelo.

'Han viste sig, da han blev skiftet ind mod Roma, men i Inter venter man på det geni, der trak Tottenham i Champions League-finalen sidste år. Det geni virker relativt fjernt i dag,' skriver journalisten.

Samtidig forklarer han, at Eriksen måske havde fortjent chancen for at starte i en storkamp for at signalere en 'ny start'.

Christian Eriksen og Inter har fire Serie A-kampe tilbage, og lige nu ligger mandskabet på andenpladsen.