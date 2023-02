Lyt til artiklen

Meget har ændret sig i fodbold.

I aften begynder Champions League igen, hvor Peter Schmeichel er en del af den den internationale dækning, men som optakt til knockout-kampene i verdens bedste turnering blev han bedt om at tænke tilbage på sin første store kamp.

Valget faldt på en kamp for 39 år siden, EM-semifinalen i 1984, hvor Danmark tabte på straffespark til Spanien - den kamp hvor Preben Elkjær brænder som sidste danske sparker, I ved...

Den unge Schmeichel stod ikke engang selv på mål, men skuffelsen var stadig massiv, selvom Ole Qvist vogtede buret.

Og rammerne omkring kampen var nogle helt andre, end man kan forestille sig i dag.

»Vi havde i lang tid ikke professionel fodbold, for det måtte man ikke i Danmark på det tidspunkt - først da jeg blev omkring 15 år. Dansk fodbold var ikke specielt godt stillet dengang, men jeg var startet som semiprofessionel,« siger han i et interview med World Soccer Talk.

»Min første store kamp var i 1984. Det var EM i Frankrig, hvor vi mødte Spanien.«

»Vi forlod København for at køre til Lyon - det tog 20 timer. Vi var der to timer før kickoff. Vi tabte til dem på straffespark og så kørte vi tilbage igen.«

Danmark tabte også i en tæt dyst til de senere vindere fra Frankrig ved EM i 1984. Foto: Unknown Vis mere Danmark tabte også i en tæt dyst til de senere vindere fra Frankrig ved EM i 1984. Foto: Unknown

Men den daværende Hvidovre-keeper kunne ikke ligefrem tage et par juni-dage på skjoldet efter EM-skuffelsen.

»Jeg fik ikke ikke meget søvn, og så skulle vi spille pokalkamp mod Brøndby næste dag. Vi tabte 7-0.«

»Så jeg husker min første store kamp - og så den bagefter,« siger han med et stort grin.