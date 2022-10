Lyt til artiklen

Det var på ingen måde til at tage fejl af, da FC København-træner Jacob Neestrup kom ud til pressen under stadion i Sevilla.

Skuffelsen lyste ud af den 34-årige FCK-træner, der netop havde set sit hold falde sammen og tabe 0-3 efter en ellers strålende kamp mod det sydspanske La Liga-mandskab.

Men den stærke præstation var Neestrup godt og grundigt træt af at tale om, når facit var nul mål, nul point og et exit fra Champions League.

»Jeg er ekstremt ærgerlig. Nu har jeg allerede fået 28 spørgsmål om gode præstationer her og der, men lige nu er det eneste, jeg tænker på, at vi ikke får noget med herfra. Det er for dårligt!,« svarede FCK-træneren indledende.

Han kunne se tilbage på en kamp med afslutninger på stolpen og overliggeren, en brændt friløber fra Hákon Haraldsson og flere lovende muligheder i en kamp, hvor FCK dominerede i flere dele af spillet.

Men arbejdet er ikke gjort uden mål og point, mener træneren.

»Vi skal være så gode, at vi som minimum tager et point i sådan en kamp her, og længere er den egentlig ikke.«

»Vi skal sparke bolden i kassen. Vi er i mange farlige situationer, og jeg var hård ved drengene i pausen. Det er ikke, fordi vi ikke spiller en rigtig god kamp, men vi skal gøre det færdigt. Det handler ikke om held eller uheld. Det handler om, at vi skal være mere kyniske.«

»Indtil de scorer i anden halvleg, synes jeg, vi er decideret vanvittigt gode. Der skal vi være foran. Det er simpelthen bare for dårligt, at vi ikke er det.«

»Det bliver lidt mere lige i anden halvleg, og vi bliver lidt for utålmodige. De sidste ti minutter af anden halvleg er måske det, der ærgrer mig. For på papiret står der, at vi har tabt 3-0, og det synes jeg, er rigtig, rigtig ærgerligt.«

På papiret står der efter 0-3 også, at FC København endnu ikke har scoret et mål i dette års Champions League-gruppespil.

