Danmark fik kanonstart og bragte sig i spidsen allerede efter fire minutter, men smed sejren væk til sidst.

Efter Danmarks 2-3-nederlag til Spanien stod skuffelsen som den bærende følelse for anfører Pernille Harder, da hun talte med de fremmødte journalister tirsdag aften.

Danmarks kvindelige fodboldlandshold førte 2-0 på udebane mod de spanske verdensmestre, men kollapsede i slutfasen og endte med at tabe 2-3 på udebane i EM-kvalifikationen.

Inden det var det dog lykkedes holdet at holde favoritterne i skak.

- Vi spiller virkelig godt mod verdensmestrene. Jeg har en på stolpen, og vi har flere muligheder for at score mål. Så der er helt sikkert en masse positivt, men lige nu er det bare pisse træls, siger Harder ifølge DR Sporten.

Ifølge anføreren gav danskerne "alt for mange" hjørnespark væk til de spanske verdensmestre, som formåede at bruge dem yderst effektivt og scorede to mål heraf.

Danmark fik ellers en kanonstart og bragte sig i front allerede efter fire minutter.

Emma Snerle strøg til baglinjen og sendte bolden ind foran mål, hvor Janni Thomsen scorede med et velplaceret hovedstød.

Janni Thomsen endte senere med at blive dobbelt målscorer.

Uheldigvis for danskerne reducerede Irene Paredes til 1-2 efter et hjørnespark, og tre minutter senere gentog hun kunststykket. Dermed blev stillingen 2-2.

Til sidst gik det helt galt, da Lucia Garcia prikkede bolden i nettet og sikrede sejrsmålet to minutter inde i overtiden.

Trods nederlaget er Danmark fortsat på andenpladsen i gruppen to point foran Belgien og fem foran Tjekkiet. De to bedste går videre til EM.

Danmark spiller sine sidste kvalifikationskampe midt i juli.

/ritzau/