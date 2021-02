Vejle udlignede til slut i 2-2-kampen mod FCN, men spillerne ærgrer sig over at lukke to mål ind på dødbolde.

Superligakampen mellem Vejle og FC Nordssjælland udviklede sig dramatisk i anden halvleg, da de to mandskaber spillede 2-2 i Nørreskoven.

I kampens overtid dukkede Vejles forsvarsspiller Denis Kolinger op og stangede udligningen ind for hjemmeholdet, men trods scoringen til slut er der skuffelse i Vejle-lejren over, at holdet lukkede to mål ind efter dødbolde.

Vejle var ellers kommet planmæssigt foran, men et frispark og et langt indkast ændrede tingene for FCN i anden halvleg.

- Den største skuffelse er, at vi lukkede to mål ind på standardsituationer, og det må ikke ske. Det er noget, vi må kigge på og få styr på til næste kamp, siger Vejles svenske venstreback, Pierre Bengtsson.

- Vi spillede en virkelig god første halvleg, hvor 1-0-scoringen var perfekt, og vi var tæt på 2-0. Jeg synes, vi blev lidt for tilfredse, og vi gik ikke nok efter det andet mål.

Ved stillingen 1-0 til Vejle havde hjemmeholdet flere muligheder for at bringe sig yderligere foran, men i stedet var det nordsjællænderne, som lukrerede på dødboldene.

Vejles målscorer til 1-0, Arbnor Mucolli, er ligeledes skuffet over, at hjemmeholdet ikke fik lukket kampen.

- Det er svært mod FCN, når man ikke lukker kampen, for de har en tro på tingene. Hvis man kigger på deres mål, så sker det på to standardsituationer. Det er ikke i orden mod FCN, siger han.

I FCN-lejren er der forståeligt nok glæde over, at nordsjællænderne kom tilbage efter at have været bagud, selv om det ikke blev til tre point.

Forsvarsspiller Mads Døhr Thychosen er tilfreds med, at holdet blev ved med at kæmpe efter Vejles 1-0-mål.

- Man kunne godt frygte, at folk lagde sig ned, efter at vi kom bagud, men vi hankede op i os selv og troede på det hele vejen.

- Jeg er stolt af drengene og den måde, vi fightede på. Vi kom til en svær bane og kunne ikke spille vores spil, så vi måtte ty til andre metoder. I anden halvleg var vi også skarpe på dødbolde, siger FCN-spilleren.

Pointdelingen betyder, at Vejle ligger nummer otte med 20 point

Imens er FCN placeret på tiendepladsen med 17 point, og nordsjællænderne har nu ikke vundet i de seneste fem superligakampe.

/ritzau/