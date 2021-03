Superligaklubber fralægger sig et ansvar ved at holde sig ude af debat om VM i Qatar, mener fangruppe.

Ingen superligaklubber vil gå offentligt ud med en holdning til en eventuel dansk boykot af VM i Qatar.

Det viser en rundspørge blandt de 12 klubber i landets bedste fodboldrække.

De manglende tilkendegivelser skuffer en fangruppe, der gennem et borgerforslag forsøger at samle opbakning til at få en VM-boykot til afstemning i Folketinget.

Talsmanden for fangruppen, Casper Fischer Raavig, mener, at de danske klubber gemmer sig.

- Det er skuffende, at de som minimum ikke har lyst til at gå ind i diskussionen. Det er at fralægge sig ansvaret.

- Klubberne har også en andel i det her. Fodbolden hænger sammen, og de burde være åbne for at tage dialogen og debatten, men de gemmer sig i busken, siger Casper Fischer Raavig.

Han er selv fan af FC København. Andre i fangruppen bag borgerforslaget støtter AaB og Brøndby.

Ifølge Casper Fischer Raavig er VM i Qatar et debatemne i klubbernes egne fanmiljøer. Han fortæller, at flere fans har et kritisk syn på den kommende VM-vært.

- Det skuffer mig, at superligaklubberne ikke kan se det. At der ikke er en eneste, der vil stå frem.

- Det hele falder tilbage på os fans. Vi står alene. Ingen tager os seriøst og lytter på, hvad vi har at sige, siger fangruppens talsmand.

En eventuel dansk boykot kan få store økonomiske konsekvenser for dansk fodbold, og der er risiko for fremtidige udelukkelser.

Som fan har Casper Fischer Raavig umiddelbart ikke selv det store på spil, men det afviser han alligevel.

- Jeg har fuld forståelse for de problemer, en boykot kan medføre, men det er forkert, at vi som fans er uden aktier i det her. Vi er fans af dansk fodbold, og en boykot vil ramme dansk fodbold.

- Det er overvejelser, vi har gjort os, og de konsekvenser, vi som fans af dansk fodbold må tage.

- At man skal tænke i økonomi over menneskeliv, det er usmageligt, siger han.

I sidste uge berettede avisen The Guardian, at 6500 gæstearbejdere havde mistet livet for at gøre Qatar klar til VM.

Casper Fischer Raavig kigger misundeligt mod Norge, hvor flere topklubber blander sig i debatten om en VM-boykot.

Fem klubber fra den bedste række opfordrer indtil videre Norges Fodboldforbund (NFF) til en boykot. Flere kan være på vej, da emnet er på dagsordenen, når der er generalforsamling i flere klubber.

Den tidligere FCK-spiller Tom Høgli, der i dag er ansvarlig for samfund og bæredygtighed i Tromsø, har meldt klart ud, at hans grænse i forhold til Qatar er overskredet.

- Det er enormt inspirerende, hvad der sker i Norge, hvor klubberne også er bygget lidt anderledes op.

- En person som Høgli tør stå ved sine holdninger, og jeg savner, at nogen i dansk fodbold tør sige deres holdning. Nogen, som har en stemme, som ikke er fans, siger Casper Fischer Raavig.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har fra start været imod valget af Qatar som VM-vært.

DBU ønsker ikke at boykotte VM, men unionen forsøger at påvirke Qatars behandling af ørkenstatens gæstearbejdere gennem en kritisk dialog og tilstedeværelse.

VM-kvalifikationen begynder i slutningen af marts, når det danske landshold møder Israel på udebane.

