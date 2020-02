På banen er dommeren hellig. Ham rører man bare ikke. Lige meget hvad. Det ved de fleste fodboldspillere.

Men for Monacos Gelson Martins blev den regel ikke overholdt i kampen mod Nimes i starten af februar.

Den blev modsat overtrådt i sådan en grad, at han siden har været sat ude af spillet og fortsat vil være det på ubestemt tid.

Der var kun spillet godt en halv time, da holdkammeraten Tiemoué Bakayoko satte en hensynsløs tackling ind i anklen på sin modstander, og det kostede selvsagt et rødt kort, men Gelson Martins var så uenig, at han gik hen og skubbede dommer Mikael Lesage for beslutningen.

Gelson Martins fortrød sine skub. Foto: PASCAL GUYOT

Lesage så ingen anden udvej end selvfølgelig at vise Gelson Martins ud for den handling, men på det tidspunkt havde den portugisiske angriber ikke fået nok ilt til hjernen, så han dummede sig igen og skubbede atter til dommeren.

Opførslen er så uacceptabel, at det franske fodboldforbund nu har meddelt, at Gelson Martins har fået en sanktion, der egentlig kan betyde, at han måske har spillet sin sidste kamp i sæsonen.

Så endnu har det ikke hjulpet, at Gelson Martins har undskyldt for sine skub på de sociale medier.

Kampen blev i øvrigt tabt med 1-3, da Monaco ikke kunne holde stand med kun ni spillere på banen.