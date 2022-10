Lyt til artiklen

Nu rammer energikrisen også dansk fodbold.

For Divisionsforeningen meddeler fredag morgen, at klubberne i Superligaen og 1. division er enige med mediepartnerne, Viaplay og Discovery, om at skrue ned for stadionlyset i forbindelse med afviklingen af kampene.

Kampene bliver afviklet som planlagt, og det vil stadig være muligt at følge – og se – spillerne på banen, men før og efter kampen vil der blive skruet mere ned for lyset end normalt.

»Generelt er fodboldklubber ikke særligt energiforbrugende virksomheder, men det er selvfølgelig meget synligt, når stadionlysene er tændt. Lyset er nødvendigt når kampen skal kunne følges både på stadion og i tv – og også for at kunne bruge Thiele VAR, som benyttes i 3F Superliga,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, og fortsætter:

»Men i det, der produceres udenom de to halvlege, så har vi sammen med tv valgt at gå lidt på kompromis med den høje kvalitet, der produceres efter. Det er det rigtige at gøre i den situation, vi står i p.t. – og har været et stort ønske fra klubberne.«

I den forgangne weekend blev flere af kampene afviklet med det nye energibesparende lysforbrug, og det vil dermed blive gældende for alle kampe til den kommende runde.