Historien om Oskar Buur er god, og tirsdag aften nåede den sit hidtidige højdepunkt. For den 20-årige fik ikke bare sin debut for Wolverhampton i toppen af Championship. Han formåede også at udligne til 2-2 og sørge for et vigtigt point i kampen om oprykningspladserne til Premier League.

Oskar Buur blev sendt ind til sin Wolverhampton-debut, da der var 20 minutter tilbage af kampen mod Hull City. Og 13 minutter senere dukkede danskeren så op med hovedet og scorede målet til 2-2, som også blev kampens resultat.

OSKAR BURR!!!!! — Wolves (@Wolves) 3. april 2018

Wolverhampton havde som det absolutte tophold i Championship nok håbet på mere i hjemmekampen mod Hull City, men alligevel varmer det med et point i toppen, hvor Wolverhampton nu er 11 point foran Fulham, der ligger på den tredjeplads, der lige præcis ikke er nok til direkte oprykning til Premier League.

Oskar Buur er altså lidt af en helt i Wolverhampton omkring otte måneder efter, at de hentede ham i Danmark. Her var han i sommer blevet skrottet af AGF, der ikke ønskede at forlænge kontrakten med den unge spiller. I stedet skrev Oskar Buur under på en amatørkontrakt med Brabrand fra 1. division, men her nåede han kun at spille træningskampe, inden Wolverhampton inviterede på prøvetræning. Den gik så godt, at Buur fik en toårig aftale med englænderne, og selv om han måtte vente på sin debut, ser det nu ud til at være et helt okey skifte.

Oskar Buur vil i hvert fald nok kunne huske sin debut i et godt stykke tid fremover.